Empieza en Cartagena, socialización del Plan Maestro de Educación

La Asamblea Generar Ordinaria del magisterio de Cartagena, sirvió para que el Sindicato Único de Educadores de Bolívar, SUEDB, iniciara la socialización del Plan Maestro de Educación Distrital. “Maestros, directivos docentes, estudiantes, padres de familias, sector productivos, egresados deben conocer la complejidad y la importancia para bien o para mal de este Plan Maestro”, destaco Medardo Hernández, presidente del SUDEB.

El dirigente sindical expreso que si los maestros no saben lo que se le viene encima, es obligación del SUDEB, decirles que es lo bueno, que es lo malo y que es lo feo de este plan; por eso también, la socialización se dará con los 35 Consejos Directivos, habida cuenta, que en ellos está representado la comunidad educativa.

“Partimos de la base que con el que esta, no estamos de acuerdo, no solo por la forma como lo organizaron y se originó; sino porque nace desfinanciado, violenta la normatividad en materia jurídica, administrativa y atropella la Ley General de Educación. Pero a lo malo hay que sacarle provecho”, dijo Hernández Baldiris, al referirse a la propuesta del distrito, que en 4 años, la han socializado con 2.500 personas, lo cual, no es cierto, ni representativo, es menos del 1% por ciento de la comunidad educativa”.

Marcha contra la corrupción y paro de FECODE:

El magisterio de Cartagena y Bolívar anunció su participación masiva en la marcha contra la corrupción que sindicatos, centrales obreras y movimientos sociales, entre otros, han organizado para este viernes 27 de abril, en la ciudad, la cual partirá del sector de la India Catalina hasta la Plaza de la Paz, a partir de las 5:00 p. m.

Así mismo, el SUDEB estará ´resente en la jornada de paro de 48 horas convocado por FECODE, para los días 9 y 10 de mayo. El día 9 es la toma a Cartagena y el 10, la toma a Barranquilla.

