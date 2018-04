Cartageneros se expresan durante el foro: Juventud, el motor del cambio

Con lleno en las instalaciones del Salón Bolívar, en el Hotel Hilton Cartagena, se llevó a cabo este miércoles el foro “Juventud, el motor del cambio”, una iniciativa liderada por la Gobernación de Bolívar en asocio con Foros Semana.

Tras la instalación del gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, quien recalcó el compromiso de su gobierno con los más jóvenes, a través de iniciativas como la Oficina de la Juventud, que se ha convertido en una espacio para escuchar las propuestas de los jóvenes y trabajar en políticas públicas que les permitan consolidar sus proyectos, el mandatario departamental hizo un llamado especial a las nuevas generaciones.

“Ustedes, jóvenes, enfrentan un reto histórico: liderar con creatividad y pasión la transición de un departamento que sufrió tanto la guerra hacia la consolidación de un territorio con oportunidades reales para todos”, dijo Turbay.

En medio de este espacio de conversación, que contó con páneles y conferencias, dos jóvenes talentos cartageneros, como el cantante Kevin Flórez y Katherine Pascuales, reconocida por su personaje ‘Mildre Cartagena’, despertaron múltiples aplausos en torno a sus intervenciones sobre cómo llegaron a cosechar el éxito que hoy disfrutan y su mensaje para quienes, igual que ellos, también desean triunfar en la vida.

Kevin Flórez, en medio de su intervención, recordó el apoyo de su padre, a quien llama cariñosamente ‘Farra’, y cómo este le ayudó a consolidar su actual proyecto de vida luego de que tomara la decisión de emprenderlo a través de la música.

“Las ganas y la perseverancia hacen a los más grandes. Cuando muchos DJ’s me cerraron las puertas y no querían grabarme las pistas para mis temas, tuve que aprender solo a través de tuturiales de Youtube. Así nació mi primer éxito: ‘Ya no hay amor’”, dijo Flórez.

El joven artista cartagenero también hizo un llamado a las nuevas generaciones para que tengan confianza en los proyectos que emprenden, pese a las adversidades. “Tenemos que creer en lo que hacemos. Solo así podemos alcanzar nuestros sueños”, añadió Flórez.

Por su parte, Katherine Pascuales se refirió a cómo logró superar los obstáculos a pesar de que en un principio en su familia cuestionaron si su personaje de ‘Mildre Cartagena’ le permitiría salir adelante.

“Como dije alguna vez cuando logré convencer a mi mamá: mi trabajo consiste en una mamadera de gallo con fundamento. Se trata de llevar un mensaje, basado en valores familiares, que hoy le está llegando a muchísimos jóvenes”, dijo la popular influencer de redes sociales, quien también hizo un llamado a los docentes y su rol dentro de las aulas de clases.

“Los docentes, en los colegios, también deben apreciar a esos estudiantes que en ocasiones maman gallo. No siempre el éxito, como lo es en mi caso, está detrás de un escritorio”, añadió Pascuales.

En medio del foro ‘Juventud, el motor del Cambio’ también fueron abordados temas como la llamada Economía Naranja y la innovación, como lo expuso en su ponencia Juan Diego Ortiz, director de Coolture Investments y co-fundador de La Ola Naranja.

“La Economía Naranja es generar prosperidad económica a través de nuestro talento. Es volver las ideas un bien y generar con esto bienestar y progreso”, dijo Ortiz.

Añadió que “el talento no reconoce estratos ni condición económica. Todos podemos desarrollarlo. El asunto se centra en que exista inspiración. Se puede estar y vivir en la industria creativa. Es una gran economía y está creciendo en Colombia”.

Por su parte, Mauricio Hoyos, Inversionista Shark Tank, se refirió al compromiso que deben tener los jóvenes que desean emprender.

“El proceso de emprendimiento nunca es fácil. Se trata de ver dónde está la oportunidad, hacer bien el ejercicio y los resultados llegan”, dijo Hoyos quien también agradeció el respaldo otorgado por el gobernador Dumek Turbay para la implementación en Bolívar del proyecto de aulas solares.

“El primer Gobernador que creyó en mí fue Dumek Turbay. En Colombia hay un millón de hogares sin luz. A través de la generación energías renovables hemos hecho cerca de las 5.000 a 7.000 instalaciones individuales del país en zonas rurales que, de otra forma, nunca hubieran tenido energía eléctrica”, destacó Hoyos.

Adicionalmente, María Stephanie González, líder de Global Shapers Community Cartagena, se refirió a las razones por las cuales se debe creer en el emprendimiento y el liderazgo en Cartagena.

"En Cartagena tenemos una plataforma de liderazgo para los jóvenes. Muchos vienen con nuevos proyectos que no son apoyados. Desde Global Shapers venimos brindando los espacios para que ellos expongan sus ideas innovadoras y poder apoyarlos”, dijo González.

Añadió que “el liderazgo no puede ser una acción de acarrear gente. Debe inspirar y empoderar para generar nuevo liderazgos”.

Al respecto, Ricardo José Mayorga, vicepresidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cartagena, dijo que “la pasión en el emprendimiento es fundamental”.

Rodolfo Palomino, líder de Colectivo de Comunicaciones Kuchá Suto, destacó la necesidad de darle relevancia a los jóvenes y sus proyectos.

“Invito a los jóvenes a creer en lo que hacemos. Ese es un gran paso. Solo así, dándole valor a nuestros proyectos e ideales, lograremos un cambio”, dijo Palomino.







