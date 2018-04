Contrapunteo entre abogado de Luz Piedad Valencia y fiscalía en apelación

representa los interés de la ex alcaldesa de Armenia Luz Piedad Valencia y el ex director jurídico de la alcaldía Ricardo Arturo Ramírez, la procuraduría y la fiscalía sustentaron la apelación que presentó el abogado en torno a la medida de aseguramiento carcelario contra los dos imputados.

El profesional del derecho reitero sus argumentos en que la fiscalía ni la juez segunda penal con función de control de garantías demostraron con pruebas que sus defendidos cometieron los delitos, pero además son un peligro para la sociedad.

El abogado Andrés Garzón señaló “no hubo argumentos jurídicos sobre el peligro que representa para la sociedad la ex alcaldesa de Armenia Luz Piedad Valencia, donde además no se tuvieron en cuenta las declaraciones y cartas de 300 personas que daban su concepto favorable sobre la ex mandataria”

Y agregó “yo insisto en que hay una imputación de delitos inflada para poder demostrar la peligrosidad de mis defendidos, además la pirotecnia con la que se ha manejado el caso y repito errores de la fiscalía y la señora juez”

Por su parte la fiscal auxiliar que lleva el caso Adriana Alexandra Arboleda durante la audiencia manifestó “la defensa utilizó y mencionó normas, sentencias e interrogatorios solo para los intereses de los defendidos es decir leyó solo que le favorecía y no en su integridad”

En medio de este panorama la juez segunda penal municipal con función de control de garantías Olga Cáceres concedió de acuerdo a las normas el recurso de apelación aunque no suspende la decisión de medida de aseguramiento carcelario, ahora el proceso pasa a la sala de reparto judicial para definir qué juez penal de conocimiento será el encargado de tomar la decisión.

