De La Calle considera que trino de Uribe sobre testigo Areiza es muy grave

Como muy grave calificó Humberto De La Calle, candidato a la presidencia de Colombia y ex jefe negociador del Gobierno en los acuerdos de paz con Las Farc, el mensaje que trinó el senador Álvaro Uribe Vélez sobre la muerte del testigo Carlos Areiza.

Uribe señaló que “Carlos Areiza era un bandido. Murió en su ley. Areiza es un buen muerto. Si no, que lo diga Cepeda”, Este último refiriéndose obviamente al también senador Iván Cepeda.

“Yo no sé si esto sea legitimo o no. Puede que sí. Es un mensaje del doctor Uribe. Hombre buenos muertos no hay. Uno no puede decir que hay buenos muertos. A mí eso me parece muy grave”, comentó De La Calle sobre el trino de Uribe.

Al finalizar el debate de ayer en el hotel Movich de Pereira, De La Calle hizo un recorrido por las calles de la capital risaraldense y aprovechó para reunirse con algunos integrantes del grupo de trabajo de Sergio Fajardo en esta ciudad. Se tomó una cerveza con ellos y comentó el trino de del senador Álvaro Uribe Vélez.

Comentarios