Jaramillo insiste que no devolverá a Coldeportes plata de Juegos Nacionales

El alcalde de Ibagué Guillermo Alfonso Jaramillo insistió que no devolverá los recursos que aportó en el año 2015 Coldeportes y la Gobernación del Tolima destinados a la construcción de escenarios deportivos de Ibagué, los cuales quedaron inconclusos y el dinero que no se invirtió está en cuentas del municipio.

La cifra cercana a los $56.000 millones de los cuales $45.000 corresponden a Coldeportes, entidad que los está reclamando al pretender la liquidación unilateral de los convenios realizados con la Alcaldía para las justas deportivas.

Según el mandatario local, el municipio no retornará esos recursos relacionados con las obras no funcionales de los escenarios deportivos de los Juegos Nacionales del 2015 teniendo en cuenta que no existiría certeza que esos dineros retornen nuevamente al municipio para lograr la terminación de dichos escenarios.

Por su parte, la directora de Coldeportes Clara Luz Roldán, explicó que el municipio tiene que reintegrar esos recursos al tesoro nacional y una vez lo haga, se firmaría un documento para garantizar que el dinero retorne al municipio para la terminación de los escenarios.

