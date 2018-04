Llegan las primeras vacunas contra influenza AH1N1

En las instalaciones de la Cruz Roja Colombiana ya se encuentran disponibles numerosas dosis de vacunas contra el virus de la influenza AH1N1.

Esta inmunización se puede realizar a partir de los tres años de edad, y se recomienda que las personas que se dirijan para la aplicación, no sufran alergias al huevo ni la levadura, además que no sean pacientes con sintomatologías virales como fiebre o gripa. A excepción de estos casos, la aplicación no tiene más contraindicaciones.

"Manejamos una vacuna marca Fluquadri, del Laboratorio Sanofi Pasteur, la cual contiene la cepa de AH1N1. La vacuna debe aplicarse en una dosis anual" dijo a los micrófonos de Caracol Radio, Angie Carrillo Leiva, directora de salud de la Cruz roja de Colombia, seccional Norte de Santander.

La funcionaria además aseguró que "La cepa es 2017-2018, no es la que quizás esté atacando actualmente, porque es un virus que va haciendo recambio y muta todos los años de una forma diferente".

La vacunación se realiza en jornada continua de 7:00 am a 5:00 pm en las instalaciones de la Cruz Roja.

Se recomienda seguir tomando medidas preventivas como el uso del tapabocas y el constante lavado de manos. Así mismo visitar las páginas oficiales como la de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, al momento de consultar e informarse sobre el virus.

Recordemos que en la ciudad se han presentado varios casos confirmados de AH1N1, como el reciente fallecimiento del médico anestesiólogo y propietario de la Clínica Samaritana, Juan Pablo Dávila Navarro.

