Vía tutela Procuraduría acelerará contratación del PAE en Cartagena

La Procuraduría General de la Nación anunció que presentará acciones de tutela para garantizar el acceso al Plan de Alimentación Escolar de los niños que hacen parte de las 104 instituciones educativas que tiene el Distrito de Cartagena.

Para el ministerio público es “dramático” que tres meses después de haberse iniciado las jornadas escolares, la Administración Distrital no haya contratado la operación del programa.

Funcicar, a través de su programa Vigila Cartagena, presentó observaciones a los pliegos de la licitación que convocó la Secretaría de Educación, algunas fueron:

No se justificó debidamente el presupuesto, ya que el estudio realizado por la Alcaldía y el DADIS no contiene todos los elementos dispuestos en el artículo 4.1.1.2 de la Resolución 29452 de 29 de diciembre de 2017 del Ministerio de Educación Nacional. Es decir, solo se estableció el número de raciones y el método utilizado por la Administración para determinar costos, pero no se define la población estudiantil beneficiada y tampoco los estudiantes que están por fuera del sistema con posibilidad de vincularse.

Se exigió el aporte de 100 hojas de vida de manipuladoras de alimentos, para obtener una calificación adicional de 150 puntos. Este es un requisito que podría ser aportado por el proponente que resulte seleccionado, y no en esta etapa del proceso, puesto que se constituye en una ventaja injustificada a quienes ya cuenten con un banco de hojas de vida.

Interesados presentan reparos por presunto direccionamiento

Por su parte, a fecha de 23 de abril, 9 empresas, veedurías y ciudadanos han presentado observaciones al proceso adelantado por la alcaldía, donde solicitan entre otros:

Justificar la exigencia de un número determinado de vehículos, puesto que no se establece el estudio técnico que respalde la necesidad de que el contratista cuente con una flota determinada de carros para el transporte de los alimentos. Las observaciones indican que este requisito puede ser restrictivo.

Justificar técnicamente el tamaño de las bodegas, ya que 1000 mts2 es un espacio muy amplio, y la exigencia del concepto sanitario favorable previo al desarrollo de la licitación favorece al anterior contratista.

Que en el pliego no se exija la disponibilidad de los vehículos durante el 100% de tiempo. Señalan que estos automotores solo serán utilizados para transportar alimentos en unos momentos determinados y luego quedarán cesantes sin poder ser utilizados en otras actividades.

Mayor explicación sobre las exigencias del concepto sanitario favorable para la lancha que transportará los alimentos hacia la zona insular. Señalan que tal como está estipulado en el contrato solo sería cumplido por el anterior contratista.

“Hacemos un llamado para que la Administración fortalezca la planeación en torno a los servicios y programas que se contratan de manera fija cada año, tales como vigilancia, aseo y PAE. Vemos con preocupación que está por finalizar el primer semestre de este año y nuestros niños y niñas no cuentan con alimentación escolar. La contratación del PAE ha tenido retrasos, entre otras cosas porque el pasado 26 de marzo se descartó una subasta a raíz de las observaciones presentadas a los pliegos y luego se procedió a abrir la licitación que está en curso”. Carolina Calderón, directora de Funcicar.

Ante este nuevo proceso de contratación, Funcicar sugiere que la Alcaldía justifique de manera técnica cada requerimiento, a fin de dar garantías de transparencia a los proponentes y a la ciudadanía.

Comentarios