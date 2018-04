Aplican extinción de dominio a 7 inmuebles utilizados para el microtrafico

En un trabajo conjunto unidades de la Sijin de la policía nacional y la Fiscalía General de la Nación aplicaron extinción de domino en la ciudad de Palmira a siete inmueble que eran utilizados para la distribución y comercialización de estupefacientes.

Los bienes avaluados en más de $400 millones y dejados bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales SAE, fueron localizados en Calle 21 A No 20-77 barrio Sembrador, Calle 56 No. 42-28 barrio Caimitos

3. Dirección: Carrera 34 A No. 39-85 barrio Jorge Eliécer Gaitán, Calle 41 No. 41-64 Calle 57 B No.34 A-37 barrio la Esperanza, Calle 34 No. 53-07 barrio La Benedicta

y Calle 4 No. 2A-04 corregimiento Amaime- Palmira.

Según las autoridades la ubicación e identificación d elas propiedades se cumplió gracias a un trabajo de inteligencia que se prolongó durante varios meses con la colaboración de la comunidad

