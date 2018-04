Fallo con responsabilidad fiscal por “estudiantes fantasmas" en el Puerto

La Contraloría General de la República profirió un fallo con responsabilidad fiscal por más de 61 mil 137 millones de pesos contra la exsecretaria de Educación del Distrito de Buenaventura, Yolanda Amu Vente, por el reporte en 2011 de 40 mil 598 estudiantes inexistentes al Sistema Integrado de Matrícula, Simat, del Ministerio de Educación Nacional, durante la administración del exalcalde José Félix Ocoró Minotta.



Esta irregularidad llevó a que el Ministerio le girara al Distrito de Buenaventura recursos del Sistema General de Participaciones correspondientes a más de 111 mil 596 niños matriculados, cuando en realidad el número real para esa fecha era sólo de 70 mil 998 niños.



Es decir, el reporte en la vigencia de 2011 de 40 mil 598 estudiantes inexistentes llevó a hacer un desembolso injustificado a favor del Distrito de más de 48 mil millones de pesos, que es el daño patrimonial que se da en este caso. Cifra que al ser debidamente indexada arroja una condenada fiscal por 61 mil 137 millones de pesos.



El Alcalde de la época, José Félix Ocoró Minotta, que ejerció este cargo desde el primero de enero de 2008 hasta el 18 de octubre de 2011 y contra el que ya existían dos fallos anteriores de la Contraloría, no fue declarado responsable fiscal porque en las entidades territoriales certificadas, como es el caso del Distrito de Buenaventura, el responsable de la matrícula es el Secretario de Educación y no el Alcalde, a diferencia de lo que ocurre con los municipios no certificados.



Igual el exalcalde Ocoró Minotta estuvo vinculado a este proceso de Responsabilidad Fiscal, en calidad de presunto responsable, como lo estuvieron también los también Secretarios de Educación, Carlos Augusto Cadavid Carmona y Clemente Viáfara Anté.



En su fallo, la Contraloría General de la República, a través de su Gerencia Departamental en el Valle del Cauca, condenó a la entonces Secretaria de Educación Yolanda Amu Vente, en su calidad de funcionaria responsable del proceso de reporte y verificación de la información al Ministerio de Educación, al considerar que su conducta llevó al giro excesivo e injustificado de recursos a favor del Distrito de Buenaventura.



Las inconsistencias que se presentaron en el manejo de los recursos recibidos de parte del Ministerio de Educación no pudieron ser justificadas ni aclaradas por la señoraYolanda Amu Venté, quien a la postré terminó igualmente inhabilitada por la Procuraduría General de la Nación para ejercer función pública durante 11 años.



Para la Contraloría es claro que los recursos girados en exceso al Distrito de Buenaventura podrían haberse destinado a financiar los servicios educativos de otros municipios.



De conformidad con las orientaciones que para tal fin determina el Ministerio de Educación Nacional, el Distrito debe contar con información actualizada del sector educativo, que requiere mantener al día de conformidad con las orientaciones que para tal fin determina el Ministerio de Educación Nacional.



Por tanto, la Alcaldía de Buenaventura, a través de su Secretaría de Educación, debía realizar la proyección de cupos de matrícula y el reporte de los estudiantes existentes al Ministerio de Educación, para poder contar con una base real que permitiera el cálculo de los alumnos y la capacidad financiera para atenderlos, procedimiento que fue abiertamente incumplido por la entonces Secretaria Distrital de Educación.



Con respecto a las presuntas deficiencias del Simat y del Directorio Único de Establecimientos Educativos, la Contraloría pudo establecer que no existe registro alguno de gestiones de la entonces Secretaria de Educación, ante el Ministerio de Educación Nacional, para reportar las supuestas fallas, ni de acciones que den cuenta de lo realizado como contingencia frente a dicha evidente diferencia en el número de niños reportados.



La Secretaría de Educación no sólo tenía la opción de remitir, actualizar y depurar la información por el Simar, sino que tenía la opción de remitirla por otros medios de información, cuando el aplicativo presentara fallas o intermitencia.



Era deber de la entonces Secretaria de Educación, informar sobre esta situación irregular y en todo caso remitir la información de matrícula, debidamente actualizada, acudiendo incluso a otros medios para evitar lo que a la postre terminó sucediendo, que fue sobredimensionar la matrícula del Distrito con alumnos a los que no se les prestó nunca servicio educativo alguno; lo que conllevó a que el Ministerio de Educación girara recursos de más, por las deficiencias de la información reportada.

