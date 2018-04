Miércoles 25 de abril, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Juzgado segundo Penal Municipal, con funciones de control de garantías de Armenia envió a la cárcel a la ex alcaldesa de esta ciudad, Luz Piedad Valencia Franco, su esposo y a 3 ex funcionarios más por supuestas irregularidades en la adjudicación de obras para la ciudad, que le habían sido autorizadas con dineros recaudados por concepto de valorización, por lo cual hubo una apropiación de cerca de $12 mil millones.

Francisco Javier Valencia Salazar esposo de la ex alcaldesa, Aura María Zapata Saldarriaga, Sebastián Congote Posada y Ricardo Arturo Ramírez Londoño, fueron los otros afectados con la medida en centro carcelario.

Para el caso de Julio César Escobar Posada y Juan Sebastián Londoño Forero fueron los beneficiados con medida de aseguramiento en sus residencias.

El abogado de la ex alcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia apeló la decisión de la juez que la envió a la cárcel investigada por el escándalo de la valorización.

Y es que la juez segunda penal con función de control de garantías Olga Cáceres dicto medida de aseguramiento carcelaria para la ex mandataria al considerarla un peligro para la sociedad e integrar una organización criminal que se aprovechó de su condición para apropiarse de recursos públicos de valorización

Sin embargo el abogado de la ex alcaldesa, Andrés Garzón apelará la decisión de la juez porque considerar que no hay pruebas de que su defendida cometió delitos, el profesional del derecho sustentará su apelación hoy a las 8 de la mañana en la sala 1 de audiencias del palacio de justicia.

El procurador judicial Luis Arturo Salas dijo que el ministerio público estará al tanto de la solicitud del abogado de Sebastián Congote y Aura María Zapara de solicitar reclusión en una cárcel que pueda generar protección para sus defendidos.

Servidores del CTI Quindío, con apoyo de unidades del Batallón de Alta Montaña y Policía Nacional, capturaron a Luis Ángel Isaza Ortiz, por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años.

Con el fin de cumplir la orden judicial que pesaba en su contra por el delito de lesiones personales dolosas, unidades del CTI Quindío, capturaron a John Jaiber Montaño para cumplir condena.

Según la investigación de la fiscalía el detenido fue hallado culpable de hechos que tuvieron lugar el 5 de junio del año 2016, cuando agredió a su excompañera sentimental en Calarcá, causándole lesiones producidas por patadas y golpes en diferentes partes del cuerpo.

Estudiantes de la Universidad del Quindío realizarán hoy marcha de antorchas en apoyo al paro nacional de las universidades públicas contra el programa ser pilo paga y la des financiación de la educación superior

Johan Andrés Rodríguez, representante de los estudiantes ante el consejo académico destacó que la jornada de manifestación en la universidad del Quindío ha transcurrido en completa calma, no ha obligado a la paralización de las clases y menos al funcionamiento administrativo del plantel de educación superior.

El senador electo de la Alianza Verde Antanas Mockus que visitó Armenia, se refirió a las protestas que han venido protagonizando los estudiantes universitarios en varias regiones del país, en contra del programa ser pilo paga, del que dijo se deben definirse mecanismos para que la distribución de los recursos sea equitativa entre las universidades.

Mockus también se refirió a la corrupción, dijo básicamente que tomar los recursos públicos es muy grave pues deben ir a solventar necesidades generales y no particulares.

Con una acción popular los habitantes del barrio Jardín de La Fachada buscan que les arreglen el puente de acceso al sector.

Y es que teniendo en cuenta que ya son dos años que cumplió dañado el puente que conecta al barrio Jardín de la Fachada con la Fachada, en sector sur de Armenia, el presidente de la junta de acción comunal del sector Julián Mora empezó a recolectar firmas para presentar una acción popular, para ver si así, hay posibilidades de que arreglen el puente.

En cuatro municipios del Quindío no paran las protestas por el incremento que tendrás las tarifas de acueducto y alcantarillado en un 30%, autoridades buscan ayudas con el gobierno nacional

La junta directiva de EPQ trabaja para buscar que el ajuste tarifario que se debe hacer, no sea tan traumático para los usuarios

El gerente de EPQ James Padilla dijo que se han hecho todos los esfuerzos para evitar que el incremento tarifario afecte de manera significativa los ingresos de los hogares Quindianos, por eso para el encuentro del viernes se ha citado a la CRQ, para conocer si puede o no disponer recursos relacionados con los vertimientos, lo cual podría bajar el precio de lo que deben pagar los usuarios.

Entre tanto Harold Ruiz, uno de los líderes de las manifestaciones en Montenegro, dijo que de no ver soluciones ante este panorama no descartan convocar a los ciudadanos para que no paguen las facturas y más bien las quemen.

Con tranquilidad recibió el gobierno departamental la apertura de indagación preliminar por parte de la Procuraduría en relación con el PAE.

El secretario departamental de educación Álvaro Arias dijo que comprende la actuación del ministerio público y está dispuesto a comparecer llegado el caso, sin embargo el funcionario dejó claro que los procesos contractuales hay que acatarlos y respetarlos, más aún con el PAE que no puede contratarse de manera directa.

El 15 de julio se realizaría la consulta popular sobre la minería en el municipio de Salento, Quindío donde los ciudadanos deberán responder la pregunta ¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Salento se adelanten actividades de minería de metales y piedras preciosas a pequeña, mediana y gran escala?

Hasta el 30 de este mes estará abierta la convocatoria del Comité de Ganaderos del Quindío, enfocada en la sostenibilidad del sector.

Docentes, estudiantes y padres de familia de la escuela Rural José María Córdoba ubicada en la vía entre Armenia y el corregimiento de Pueblo Tapao denuncian incremento de accidentes en la carretera, piden intervención de las autoridades.

En deportes, en el torneo Águila de la B, el Deportes Quindío empató 3 a 3 frente a Atlético Fútbol Club en la fecha once del campeonato, el equipo cafetero suma 15 puntos y se mantiene dentro del grupo de los ocho clasificados, el próximo partido será el lunes 30 de abril enfrentando al Deportivo Pereira como visitantes.

En deportes, la selección infantil de fútbol del Quindío volvió a perder en esta oportunidad 5 a 0 frente a la selección de Antioquía en la fase final del campeonato nacional infantil que se lleva a cabo en Ibagué, los niños del Quindío quedaron eliminados y solo jugarán por cumplir la última fecha ante Caldas.

