Mujeres renuncian al bolso por temor a los ladrones en Santa Marta

Celulares, billeteras, documentos y hasta maquillajes portan ahora las mujeres de Santa Marta en su ropa interior, zapatos y hasta fajas adelgazantes, para evitar ser blanco de los ladrones que no desaprovechan oportunidad para atacarlas y despojarlas de sus objetos más preciados.

Caracol Radio adelantó una encuesta en el Centro Histórico de esa capital para conocer las razones por las que cada día se ven menos mujeres con bolsos en las calles y en 60 consultas realizadas, el 90 por ciento de las respuestas coincidieron en que la inseguridad las ha obligado a desistir de la comodidad de una cartera y recurrir a mecanismos de autoprotección.

“Me han atracado tres veces y siempre me han dejado moreteada por arrancarme el bolso, una vez se lo llevaron para encartarse porque solo llevaba 500 pesos, pero me dejaron sin celular y papeles, por eso ahora salgo con lo apenas necesario y me escondo todo en el sostén”, respondió María Isabel Bernier, una de las consultadas.

Como ese testimonio son muchos los que se oyen a diario en las esquinas, oficinas, buses y universidades de Santa Marta, donde se ha vuelto común encontrar mujeres temerosas que se aconsejan unas a otras sobre las formas efectivas para encubrirse de los ladrones.

“Hace poco iba en mi moto y cuando paré en el semáforo de la calle 22 con avenida de Los Estudiantes, llegó un hombre y me tumbó contra el separador para arrebatarme el bolso y nadie hizo nada. Yo ya no salgo con bolso y a toda la que puedo le digo que tampoco lo haga, me guardo todo en la ropa interior y los zapatos”, dijo Angélica Rodríguez, otra de las afectadas.

Mientras las samarias renuncian a sus bolsos, los comerciantes se muestran preocupados porque entre más crece la tendencia de salir a la calle con lo elemental, ellos dejan de vender cosmetiqueras, carteras, maquillajes, antibacteriales, carcasas lujosas de celular y muchos otros artículos que normalmente son adquiridos por ese género.

