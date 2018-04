En Tarazá la violencia no deja construir obras

El municipio de Tarazá, en el bajo Cuaca de Antioquia, tiene suspendidas las obras civiles, porque los contratistas no quieren trabajar en la localidad, por los enfrentamientos entre bandas criminales, que ya dejan más de 60 muertos.

La alcaldesa Gladis Rebeca Miguel Vides relata que obras fundamentales para el plan de desarrollo llevan más de cuatro meses paralizadas, por los enfrenamientos de grupos criminales.

“Los contratistas no quieren continuar las obras, tenemos placas huellas que están paralizado, porque la gente no se atreve a estar en la calle porque a la gente le da miedo una balacera y una bala perdida. Hay obras que están suspendidas cuatro meses porque los contratistas no se atreven a venir”, advierte la señora Miguel Vides.

Agrega que las balaceras constantes en veredas y corregimientos, a pesar del refuerzo con 108 uniformados de la policía y 500 del Ejército, aleja a los contratistas de las obras de infraestructura: “Es que los oficiales no quieren estar en las veredas o corregimientos”, concluye la mandataria local.

