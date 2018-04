Luis Alfredo Ramos insiste en un inocencia

El exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, insistió en su inocencia en un comunicado de prensa, posterior a que Caracol Radio revelara en primicia, que en la Corte Suprema de Justicia hay ponencia condenatoria contra él por nexos con grupos paramilitares.

El expresidente del Congreso argumentó que hay irregularidades en su proceso y mentiras por parte de testigos que quisieron inculparlo en delitos que, según él, no cometió.

Al exministro se le investiga porque supuestamente se reunió con líderes paramilitares para acordar colaboración entre las Autodefensas Unidas de Colombia y sus campañas políticas.

Ramos Botero emitió el siguiente comunicado:

COMUNICADO DE LUIS ALFREDO RAMOS A LA OPINION PUBLICA

Abril 23 de 2018

MI PROCESO:

Soy inocente, víctima de falsos testigos y no existe prueba alguna en mi contra!

1. Desde el 2010 la Corte Suprema realizó algunas actuaciones preliminares respecto a mi proceder como Servidor Público.

2. Al tener conocimiento de ello, desde esa época les solicité, en varias ocasiones, me recibieran en versión libre, lo cual nunca ocurrió.

3. El 28 de agosto de 2013, unos días después de anunciar mi intención de participar en la contienda presidencial del 2014, por decisión propuesta por el Magistrado José Luis Barceló Camacho, ponente en ese entonces, para mi sorpresa fui privado de la libertad, de manera preventiva, la cual se prolongó injustamente durante 3 años y 3 meses, al final de los cuales, la Sala, por unanimidad y de oficio, revocó la medida y me concedió la LIBERTAD INCONDICIONAL.

4. El 6 de marzo de 2017 la Procuraduría General de la Nación, pidió a la Sala Penal de la Corte, mi absolución “por no existir prueba alguna en contra del Dr. Luis Alfredo Ramos.”

5. El 7 de marzo de 2017,después de desvirtuar uno a uno, los falsos testigos , se terminó mi proceso con la presentación de los alegatos de conclusión de la defensa, transcurridos hoy 13 meses sin que se conozca fallo.

6. El 19 de abril de 2018, a 37 días de la primera vuelta de la elección Presidencial, se conoció a través de algunos periodistas de los medios de comunicación, una filtración de una supuesta ponencia, lo cual viola el debido proceso.

FALSEDADES E INEXACTITUDES EN LA SUPUESTA PONENCIA RESPECTO A MI ACTUACION

José Raúl Mira

Testigo desvirtuado por la Fiscalía General de la Nación en el año 2008.

Carlos Mario Jiménez, alias Macaco

Nunca se presentó al proceso; su testimonio no fue objeto de contradicción.

Ernesto Báez

Declaró que el objeto de la reunión en Bello, era con el fin de hablar del proceso de paz y la desmovilización de los grupos al margen de la ley, iniciado en el 2002.

Báez contaba con salvoconducto Presidencial para asistir a este tipo de reuniones, tal como lo testificaron en mi proceso el Presidente Uribe, el Ministro Sabas Pretelt y los Ex Fiscales Luis Camilo Osorio y Mario Iguarán.

En declaración del 12 de abril de 2012 ante la Corte, expresamente dijo: “…yo no tuve acuerdos de ninguna naturaleza con esos señores (los reunidos en bello)” y agregó: “no se llegó a negociar leyes de nada”.

Vicente Castaño

Nunca compareció en el proceso.

CARLOS ENRIQUE AREIZA

¿Quién era?

Un delincuente sobre el cual recaían más de 20 procesos por los siguientes delitos: hurto, extorsión, fuga de presos, porte de armas, calumnia, lesiones personales, daño en bien ajeno, amenazas, abuso de confianza, violencia intrafamiliar, estafa y falsos testimonios.

A lo largo de sus procesos y condenas, utilizó diversos alias o apodos para ejecutar sus actividades delincuenciales, tales como: papo, el negro, el chino, Camilo Restrepo, Camilo, Luis Fernando, la nana, Juan, Carlos, Santiago, John Jairo, los cuales aparecen en los procesos radicados con los números 34515 y 35691 de la Corte Suprema de Justicia.

Diversos organismos de inteligencia y Policía Judicial, dijeron sobre él: “Se puede concluir entonces que esta persona es un traficante de información, si así se le puede llamar, cuyo fin es obtener prebendas para beneficio propio y crear zozobra entre personalidades que ocupan altos cargos en Medellín.”, de la misma manera el Fiscal 108 de la Unidad contra la Libertad y otros Delitos, Dr. Jorge Betancur Echeverry, en informe ejecutivo, que aparece en el radicado 34515, de fecha noviembre 12 de 2009, definió a Carlos Enrique Areiza, así: “Hemos tenido paciencia para tejer las diferentes situaciones que han relacionado a Carlos Enrique Areiza Arango con diferentes personajes públicos, para inferir que esta persona trafica con información falsa, induciendo en error a sus víctimas para obtener una compensación económica”. Agrega que: “desde el año 2007 el Sr Carlos Enrique Areiza viene presentándose ante las autoridades, reclamando a cambio dinero y equipos de comunicación como celulares.”

Carlos Enrique Areiza Arango declaró en el año 2011 ante la Corte Suprema, que tenía un video, grabado en su celular, desde el año 2001 (los celulares con capacidad de grabar videos solo existieron, en Colombia a partir del 2004) de los hermanos Castaño, entregando un maletín con 800 millones de pesos a Luis Alfredo Ramos como apoyo a su campaña. Dicho video no fue aportado nunca por él, a autoridad alguna,pues no existio, y esta declaración fue la base con la cual la Corte me privó de la libertad .

Por esta declaración, lo denuncié penalmente por falso testimonio y fraude procesal ante la Fiscalía General de la Nación; este proceso pasó al Juzgado de Conocimiento 32 Penal Municipal de Medellín. En dicho proceso, Areiza se allanó a cargos y negoció un pre-acuerdo del cual surgió una condena en su contra, por el delito de falso testimonio

En 3 cartas MANUSCRITAS por Carlos Areiza y entregadas personalmente al abogado Jaime Restrepo Restrepo, en la cárcel de Itaguí, contenidas en 6 folios, que obran en el expediente de mi proceso en la Corte Suprema, sin tacha de falsedad, no en blanco como falsa y malintencionadamente lo han dicho algunos medios de comunicación para desinformar a la opinión pública, este manifiesta que Iván Cepeda, Carlos Contreras y Carlos Franco Sánchez lo visitaron para: “Se plantea las formas de declarar falsamente y organizar un plan o complot para enredar a la familia Uribe Vélez, al señor José Obdulio Gaviria y al caso de Luis Alfredo Ramos.”

El 31 de Enero del 2016, el programa Los Informantes de Caracol Televisión, le hizo una extensa entrevista a Carlos Areiza, en la cual confeso al aire, su actividad criminal y la forma como fue abordado por el Senador Cepeda y las ofertas que recibió de éste, para declarar en contra, entre otros de Luis Alfredo Ramos, Alvaro y Santiago Uribe Vélez y José Obdulio Gaviria.

Igualmente, en dicho programa, Areiza ofreció disculpas públicas a Luis Alfredo Ramos y a su familia por el daño que les había causado con su falsa declaración.

Yo, de manera pública y en varios foros a lo largo y ancho del país, le acepté sus disculpas como corresponde a un buen cristiano.

Repudio el atentado que le costó la vida a Carlos Areiza, pues el país conoce mi total rechazo a la violencia, viniere de donde viniere.

¿A QUIEN BENEFICIA LA MUERTE DE CARLOS AREIZA ARANGO?

Carlos Areiza, ante la Fiscalía General de la Nación, denunció a Iván Cepeda por las presiones que recibió de éste, para producir falsos testimonios contra Luis Alfredo Ramos y otros dirigentes.

Iván Cepeda denuncio a Carlos Areiza por falso testimonio

