Convocatorias culturales en Cartagena, tienen presupuesto de $400 millones

Ambas convocatorias cierran el 17 de mayo de 2018 a las 5:00 pm.



La Alcaldía de Cartagena a través del Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC), abre las convocatorias de Estímulos “Construyamos Juntos” y convocatoria para la "Creación Artística". Ambas convocatorias cierran inscripciones el 17 de mayo del presente año.

Estas actividades pretenden estimular procesos de formación, investigación, creación y circulación de manera participativa con artistas y gestores culturales, con el fin de fortalecer la industria cultural y creativa, descentralizar la oferta, beneficiar las diversas poblaciones y expresiones artísticas, fomentar el uso y apropiación de los escenarios de las bibliotecas públicas del Distrito por parte de la comunidad.



“Para nosotros es muy importante seguir trabajando en mejorar estas convocatorias, es por ello que aumentamos el monto total de las mismas con un valor de 400 millones de pesos. Un crecimiento del presupuesto con respecto al año anterior en un 97%. Es un esfuerzo institucional que realizamos con el fin de preservar el patrimonio material e inmaterial y la divulgación del mismo, consolidar circuitos que propendan por la formación de públicos y accesibilidad de los cartageneros a una agenda cultural de ciudad”, comentó la directora de IPCC, Berta Arnedo.



El IPCC abre la convocatoria de Estímulos “Construyamos juntos” por un monto de $272.000.000 M/C, repartido en veinticinco (25) estímulos en las áreas de creación, formación, circulación e investigación artística y cultural.



Por su parte, la Convocatoria de "Creación Artística 2018", cuenta con el monto de $128.000.000 M/C, repartido en ocho (8) estímulos en las áreas de creacioón artística y cultural.



Dentro de los criterios de evaluación para resultar beneficiado, los jurados evaluadores tendrán en cuenta: Evaluación conceptual de la propuesta, evaluación costo/beneficio y calidad de la propuesta, cofinanciadores y/o patrocinadores (Solo en la convocatoria de Estímulos) y trayectoria del participante.



¿Quiénes pueden participar?

Personas naturales mayores de 18 años que residan en el Distrito de Cartagena de Indias. El proyecto a desarrollarse debe tener como lugar de ejecución el Distrito de Cartagena.

Personas naturales mayores de 18 años nacidos en Cartagena no residentes. El proyecto a desarrollarse debe tener como lugar de ejecución el Distrito de Cartagena.

Entidades sin ánimo de lucro que cumplan con lo siguiente:

Dentro de su objeto social tengan el desarrollo de actividades culturales y artísticas.

El proyecto a desarrollarse debe tener como lugar de ejecución el Distrito de Cartagena.

Si el Representante legal tiene alguna limitación en la Cámara de Comercio y requiere de aprobación por parte de Junta Directiva, debe aportarla. So pena de resultar descalificado.



Todos los participantes deberán entregar un (1) paquete original impreso y una (1) copia en CD con toda la documentación escaneada en el mismo orden del impreso. Las propuestas serán recibidas única y exclusivamente en la Oficina de Correspondencia del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, ubicado en el Centro, Barrio Getsemaní Calle Larga N° 9 A-47, Teléfono 6645361- 6649443. Los horarios de atención serán de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm. Las propuestas no podrán ser presentadas por fuera de los horarios indicados. El martes 19 de junio se publicará la lista de beneficiados de cada convocatoria.

Algunos datos:

El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena nació como Instituto Distrital de Cultura el 7 de mayo del año 2000, como un establecimiento público con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, que realizaría la promoción, programación, integración, coordinación y financiamiento de las actividades culturales y festividades cívicas y populares de la ciudad y sus corregimientos.

En febrero de 2003, según el Acuerdo 001, el antiguo Instituto Distrital de Cultura, IDC, pasó a ser el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, IPCC, asumiendo otras funciones además de las ya establecidas por el Concejo Distrital.

Comentarios