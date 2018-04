Candidato a alcaldía de cartagena advierte de nuevos ataques en su contra

El candidato a la Alcaldía Mayor de Cartagena, Andrés Betancourt, advirtió sobre una nueva escalada de ataques personales en su contra, con los que se pretende atajar el vertiginoso crecimiento de su aspiración y de los innumerables respaldos ciudadanos.

Tras una cruzada de falsas denuncias y de ofensas personales desarrollada la semana pasada a través de redes sociales y algunos medios locales de comunicación, que buscan en vano desacreditarlo, Betancourt aseguró que tiene conocimiento de otros supuestos escándalos en curso, orientados a generar confusión en días previos a las elecciones atípicas.

No obstante, anticipó que no se dejará distraer con tales afrentas y seguirá en la consolidación de los respaldos ciudadanos, que son los que realmente preocupan a sus detractores. “Mantendré el enfoque en las alianzas con las bases, soportadas en propuestas y compromisos para la superación de las necesidades más sentidas de las comunidades de barrios y corregimientos de Cartagena”, precisó el candidato.

Betancourt, considerado el más opcionado a convertirse en el próximo alcalde de Cartagena, aseguró que las redes sociales son un escenario en los que también se atrincheran personajes con oscuras intenciones, pero que la gente no “traga entero” e identifica cuando el desespero de otras campañas se convierte en arremetidas indiscriminadas. “Los cartageneros no se dejan manipular y no cambiará la decisión de decidir con su voto la transformación de la ciudad”, puntualizó.

