Acusan de estafa al candidato a la alcaldía Andrés Betancourt

Una verdadera puja política se está viviendo en Cartagena por cuenta de unos señalamientos que se han conocido en las últimas horas en contra del candidato Andrés Betancourt a quien acusan de estafa por deber supuestamente más de $200 millones.

En las redes sociales han empezado a circular una serie de videos en los que un empresario italiano detalla cómo fue presuntamente estafado por el candidato a la alcaldía de Cartagena.

Se trata de Salvador Frieri, y en los videos cuenta que el aspirante le está debiendo un dinero desde hace varios años y que se ha negado, razón por la cual pone en duda que pueda llegar a la alcaldía de esa ciudad.

"Yo le he interpuesto demandas civiles y demandas penales y no he logrado que el señor me pague. Le he enviado una documentación a mi abogado para embargarle la cuenta de la campaña", dice el empresario.

En esa misma grabación el empresario pidió al candidato encontrarse para solucionar ese tema económico ya que para él la estafa está configurada y la única salida es afrontar las consecuencias penales." Quiero que ese encuentro sea público para demostrar el fraude que él ha cometido, la estafa y la no voluntad de pago por tantos años en que no me ha pagado".

Frieri muestra unos documentos que serían la prueba de que Betancourt le estaría debiendo el dinero y por eso pidió a las autoridades que le ayuden en su caso.

"Creo que la ciudad no merece tener una persona que ha estafado en el privado, qué hará en lo público, por eso pido piénsenlo bien antes de ir a votar".

Entre tanto el candidato a la alcaldía negó esas afirmaciones y aseguró que si no hay una rectificación por parte del italiano procederá a las acciones legales para mantener su buen nombre.

