Las noticias más importantes de Armenia y Quindío, martes 24 de abril

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Cerca de 1000 personas protestaron en las últimas horas en 3 municipios del Quindío rechazando el incremento que tendrá las tarifas de acueducto y alcantarillado del más del 30%.

Habitantes de Montenegro aseguran que no van a pagar los recibos de EPQ cuando se incrementen las tarifas.

En medio de la marcha que se realizó en el municipio de Montenegro en contra del ajuste tarifario a los servicios de EPQ, John Alexander Mogollón dijo que los incrementos en las tarifas no justifican, pues no se ven reflejados en el servicio, además considera injusta dicha alza, pues no fue socializada con los usuarios.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

hoy el gobernador del Quindío en compañía del gerente de EPQ y el secretario de infraestructura y agua se reunirán con el director de la comisión de regulación y agua potable y el ministerio de vivienda buscando una prórroga para postergar la aplicación progresiva de las nuevas tarifas de EPQ

Juan Antonio Osorio secretario de infraestructura dijo que con respecto al incremento del gasto administrativo de EPQ explicó que entre 2014 y 2016 el mismo superó el 164% lo que prácticamente puede llevar a la quiebra a la entidad.

Como un hecho sin fundamentos calificó el gerente de EPQ James Padilla, las protestas que se realizaron ayer en contra del alza de las tarifas en varios municipios del Quindío.

Y es que de acuerdo con el gerente de Empresas Públicas del Quindío James Padilla, el ajuste tarifario que tanto malestar ha causado en los municipios de este departamento, no es un capricho de la entidad o de las autoridades administrativas de la región, es el acatamiento a una de las resoluciones de la Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento Básico.

La alcaldía de Quimbaya apoyó a los ciudadanos que ayer protestaron pacíficamente contra el alza de las tarifas de EPQ

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Hoy se conocerá si envían a la cárcel a la ex alcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia, su esposo y varios ex funcionarios imputados por varios delitos por el escándalo de valorización.

La decisión será dada a conocer hoy a partir de las 8 de la mañana en la sala de 1 de audiencias de palacio de justicia donde la juez segunda penal con función de control de garantías determinará si acoge la solicitud de la fiscalía de enviar a la cárcel a seis de los siete imputados o le otorga detención domiciliaria a algunos de los presuntos implicados.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En la ciudad de Armenia, La Fiscalía y la Policía Nacional realizaron las diligencias de ocupación de algunos bienes pertenecientes a Óscar Darío Restrepo Rosero, alias “Porrón” ex cabecilla de la estructura criminal Los Rastrojos, y que fue capturado en febrero de 2015.

La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía impuso medidas cautelares a 18 inmuebles, 4 vehículos y un establecimiento comercial avaluados en $60 mil millones de pesos y que estaban en poder de un grupo de familiares y amigos de alias “Porrón”.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

EL 95% de los casos de reclamación de medicamentos en el Quindío por parte de los pacientes de Medimás han sido resueltos a la fecha.

Fue lo que dijo el gerente de la entidad Herman Ortega en medio del programa Hoy por Hoy de Caracol Radio, que de paso destacó que también vienen trabajando para que las citas con especialistas no sean tan demoradas, pues para eso se vienen tramitando los cuerdos de pago con las IPS y clínicas de la región.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Hay consternación en el municipio de Circasia en el Quindío por el asesinato de una mujer adulta mayor de 70 años de edad, es la tercera mujer asesinada este año en este departamento.

Hasta el momento son inciertos los motivos que hicieron que doña Mariela Gómez Villegas de 70 años de edad perdiera la vida al interior de su vivienda en el municipio libre del Quindío... según lo dijo el comandante de la policía en este departamento, se trabaja para tratar de esclarecer este hecho que hoy enluta a los habitantes de Circasia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En una vivienda del barrio Ciudad Alegría del municipio de Montenegro se presentó el suicidio número 21 este año en el Quindío, en esta oportunidad el señor José Jesús Aguirre de 58 años de edad decidió acabar con su vida por motivos que se desconocen.

En los municipios de Génova, Calarcá y Circasia la policía del Quindío capturó a tres hombres sindicados de los delitos de actos sexuales abusivos con menor de 14 años en concurso con acoso sexual, los detenidos de 36, 47 y 75 años de edad según la investigación aprovechaban que eran familiares de los menores para cometer actos sexuales y abusos con niños entre los 3 y los 17 años de edad.

En el barrio Nueva Tebaida, la policía del Quindío capturó a dos hombres de 18 y 19 años de edad respectivamente que minutos antes habían atracado a los pasajeros de un bus de servicio público en el sector de Pajonales en La Tebaida, los uniformados recuperaron los elementos hurtados y los detenidos deberán responder por los delitos de hurto y tráfico, fabricación y/o porte de armas de fuego y municiones.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Solo susto y pánico provocó en Armenia y en los municipios del Quindío el fuerte temblor de tierra que se presentó ayer lunes sobre las 10 y 40 de la mañana y cuyo epicentro fue la ciudad de Manizales, por fortuna los organismos de socorro no reportaron ninguna afectación en el departamento, aunque reiteraron la importancia de mantener alertas teniendo en cuenta que estamos en una zona de alta vulnerabilidad sísmica.

La defensora del pueblo del Quindío, Piedad Correal dio a conocer que el juzgado que lleva a cabo la acción popular de la central minorista de Armenia ya dio por terminadas las obras del mejoramiento del lugar y ahora la alcaldía podrá realizar las inversiones y mantenimiento de este espacio de vendedores.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En un 30% se ha visto afectada la producción de plátano en el país como consecuencia de la caída en el precio del dólar.

El presidente de FedePlátano Silverio Gonzales se mostró preocupado ante el panorama actual con la baja que sigue presentando el precio de la moneda internacional, pues además de afectarse notablemente los ingresos producto de las exportaciones, los insumos siguen estando por las nubes y esto hace que el negocio actual no sea rentable.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El equipo de Recreación del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia, IMDERA, celebra el mes de la niñez en las Instituciones Educativas de la ciudad, más de 800 niños y niñas son beneficiados a diario con diferentes actividades.

Hoy estará en Armenia el senador electo de la alianza Verde Antanas Mockus que dictará conferencias sobre cultura ciudadana y el valor de lo público en la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt y en la Universidad la Gran Colombia.

Habitantes del barrio Jardín de la fachada de Armenia protestaran hoy porque llevan más de dos años con el puente de acceso al lugar sin arreglar y no hay soluciones, espere información en la emisión de noticias de las 845 de la mañana.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Deportes, la selección infantil de fútbol del Quindío perdió 4 a 0 frente a Tolima en la primera fecha de la final del torneo nacional infantil de futbol que se lleva a cabo en Ibagué, los niños del Quindío jugarán su segundo partido hoy enfrentando a Antioquia a las 12 del mediodía.

En Deportes, a las 7 y 45 de la noche en el estadio Pascual Guerrero de Cali, el Deportes Quindío enfrentará a Atlético Fútbol Club por la fecha 11 del Torneo Águila de la B

Comentarios