Hoy se sabrá si envían o no a la cárcel a la ex alcaldesa de Armenia

Hoy se conocerá si envían a la cárcel a la ex alcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia Franco, su esposo y varios ex funcionarios imputados por varios delitos por el escándalo de valorización.

La decisión será dada a conocer hoy a partir de las 8 de la mañana en la sala de 1 de audiencias de palacio de justicia donde la juez segunda penal con función de control de garantías de Armenia, Olga Cáceres determinará si acoge la solicitud de la fiscalía de enviar a la cárcel a seis de los siete imputados o le otorga detención domiciliaria a algunos de los presuntos implicados.

Cabe recordar que la fiscalía imputo a la ex alcaldesa de Armenia los delitos de cinco intereses indebidos de celebración de contratos, Falsedad ideológica agravada en documento público, Concierto para delinquir, celebración de cinco contratos sin los requisitos legales vigentes y peculado por apropiación en concurso homogéneo y heterogéneo por los contratos de obra pública, interventoría 010, 013, 012, 014 y 031 del 2015 con los cuales se adelantarían las obras de valorización en Armenia.

La fiscalía también imputo dos cargos al esposo de la mandataria Francisco Javier Valencia, concierto para delinquir y peculado por apropiación este último en calidad de interviniente.

Así mismo entre los imputados y que hoy conocerán la decisión de la juez están el ex secretario de infraestructura Julio Cesar Escobar, el ex subdirector jurídico Juan Sebastián Londoño, el ex gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano, Edua, Sebastián Congote y la ex funcionaria de la Edua Aura María Zapata.

