Fiscalía no pudo comprobar que ex alcaldesa Armenia participo en delitos

El abogado Andrés Garzón que defiende los intereses de la ex alcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia imputada por varios delitos por el presunto detrimento patrimonial de 20 mil millones de pesos de la valorización, reitero que la fiscalía no pudo demostrar con pruebas la participación de la ex mandataria en todo lo denunciando y que es optimista en cuanta la decisión que mañana tome la juez sobre la medida de aseguramiento.

Comentarios