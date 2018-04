Habitantes de Montenegro aseguran que no van a pagar los recibos de EPQ

En medio de la marcha que se realizó en el municipio de Montenegro en contra del ajuste tarifario a los servicios de EPQ, muchos eran los reclamos que se escuchaban por parte de los participantes, sin embargo hablamos con Jhon Alexander Mogollón quien dijo que los incrementos en las tarifas no justifican, pues no se ven reflejados en el servicio, además considera injusta dicha alza, pues no fue socializada con los usuarios.

Otra de las manifestantes dijo que protestaba, pues no entendía por qué el alza en la tarifa de los servicios de EPQ, pues el agua por el paga le llega sucia y eso ha sido cauda de enfermedades para los habitantes de varios montenegrinos.

Entre tanto otros manifestantes le reclamaron al alcalde de Montenegro el haber votado de manera positiva supuestamente el alza a los servicios de EPQ, cuando desde un inicio pudo oponerse como lo hicieron otros mandatarios locales.

Los ciudadanos en Montenegro dijeron que de no encontrar soluciones ante este panorama, no descartan dejar de pagar los servicios y hasta quemar las facturas.

