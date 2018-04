Asignaré buses escolares a riesgo de que me suspendan: Gobernador de Boyacá

La procuraduría general de la nación le había prohibido al gobernador de Boyacá Carlos Amaya, la entrega de buses y otro tipo de obras e inauguraciones para asegurar el cumplimiento de la ley de garantías. La orden se impartió uno días antes de las elecciones legislativas del 11 de marzo del 2018.

El mandatario del departamento responsabilizó a sus contradictores de orquestar este tipo de decisiones.

“Los ataques a mí y a los boyacenses vienen de la política tradicional que ha tratado de obstaculizar el desarrollo de Boyacá. Son los mismos que no quieren que les entreguemos los buses a los niños del campo, y que han irrumpido la integridad de mi familia”, sostuvo Amaya.

Sin embargo el gobernador aseguró que desafiará el dictamen del ministerio público, ya que en su concepto “es muy injusto que los buses estén guardados mientras los niños caminan”.

Anunció que “el día miércoles voy a empezar a entregar los buses, y si me suspenden, pues ¡qué me suspendan!. Estoy seguro que no estoy haciendo nada ilegal ni nada malo en entregarle los buses a los niños que hoy tienen que caminar hasta 4 horas para llegar a sus escuelas rurales”.

Comentarios