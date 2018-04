"Se está promoviendo el microtráfico y el desarrollo de la criminalidad"

Juan Carlos Pinzón formula vicepresidencial de Germán Vargas Lleras visitó a Pereira como parte del recorrido de campaña que hace por todo el país. Hizo pronunciamientos sobre el orden público, la lucha antidrogas, las negociaciones con el ELN, entre otros temas.

Pinzón indicó que en el país es necesario incrementar en 25 mil el pie de fuerza en el país para así llegar con refuerzos a todas las regiones colombianas, agregó que es necesario aumentar también las cámaras de seguridad y acudir a drones para mejorar la vigilancia en las calles.

Cómo lo ha venido diciendo en otras regiones, en la capital risaraldense reiteró que hay que construir más cárceles y que los presos deben estar uniformados y tener un trabajo con el que ayuden a construir dichos reclusorios.

Pinzón agregó que ni el Ministerio ni la Superintendencia de Salud tienen diseñadas políticas públicas para prevenir el consumo de drogas. “Lo que han hecho con las decisiones que han tomado en su momento al ayudar a desmontar la lucha contra el narcotráfico es promover, en ultimas, el microtráfico y el desarrollo de la criminalidad en el país”.

Agregó que es necesario crear sitios de rehabilitación, diseñar programas de salud pública y “tener mano dura. Puño y hierro con los criminales”.

No a los diálogos con el ELN

Sobre los diálogos con el ELN dijo que no está de acuerdo con esas negociaciones. Argumentó que no debe haber un dialogo con un grupo hasta que no muestre voluntad de paz. Indicó que esa guerrilla debe renunciar a la criminalidad, hacer un cese el fuego bilateral, no continuar con el secuestro ni el constreñimiento a la población y abstenerse de la extracción ilegal de minerales.

