Esta semana habrá suspensión de acueducto en Medellín

Por mantenimiento de la red y lavado de tanques de almacenamiento de agua potable, el grupo EPM informó que suspenderá el servicio de acueducto en varios sectores de Medellín durante esta semana.

Entre las 9:00 p.m. del lunes 23 de abril y las 3:00 a.m. del martes 24 de abril serán 20.340 clientes de los barrios: Colinas del Sur, El Rincón, La Mota, El Rodeo, Santa María No. 3, La Colina, La Hondonada, Diego Echavarría, La Loma de Los Bernal y el Parque Juan Pablo II.

Entre las 2:00 p.m. del martes 24 de abril y las 4:00 a.m. del miércoles 25 de abril estarán afectados 20.970 clientes de los barrios: Alfonso López, Córdoba, Altamira, López de Mesa, Bosques de San Pablo, Robledo, Palenque, Facultad de Minas, Santa Rosa de Lima, Ferrini, Calasanz, El Pesebre, Fuente Clara, San Germán, Blanquizal, El Diamante, Bello Horizonte, La Pilarica y Villa Flora, así como en el Cementerio Universal.

Entre las 2:00 p.m. del jueves 26 de abril y las 4:00 a.m. del viernes 27 de abril serán 6.710 clientes de los barrios: El Salvador, La Asomadera No. 1, La Asomadera No. 2, La Asomadera No. 3, San Diego y Loreto.

Para mayor información EPM invita a comunicarse con la Línea gratuita de Atención al Cliente 44 44 115.

