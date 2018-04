Lunes 23 de abril, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En julio el gobierno nacional entregaría los primeros 4 kilómetros de las obras del túnel de la línea entre Quindío y Tolima.

El anuncio lo hizo el director nacional del Invias Carlos García que visitó las obras y que además se reunió con las veedurías ciudadanos y la Contraloría General de la República en el seguimiento a esta mega obra.

El funcionario señaló que en la actualidad ya son 1400 obreros que están trabajando en las obras del túnel de la línea, que avanzan a toda marcha.

En cuanto a los equipos electromecánicos el director del Invias indicó que ya están todos en Colombia y el contratista está a la espera que avancen las obras del túnel principal para la instalación.

Los alcaldes de los municipios de Montenegro y Circasia se sumaron al llamado de la alcaldesa de La Tebaida en torno a rechazar el incremento en las tarifas de acueducto y alcantarillado que aplicará Empresas Públicas del Quindío a partir de mayo y por eso reiteraron que se pueden buscar otras alternativas de financiación de las obras que se necesitan

El alcalde Montenegro, Álvaro Hernández en diálogo con Caracol Radio explicó que fuentes como el sistema general de participaciones, las regalías, el plan departamental de aguas y hasta reducir la planta de personal de EPQ pueden utilizarse para financiar las obras, para hoy en esa localidad se anuncian marchas de protesta contra estas alzas.

No paran las quejas por retrasos en los vuelos de Avianca entre Armenia y Bogotá, el fin de semana nuevamente los pasajeros de uno de los vuelos de esta aerolínea tuvieron que esperan más de siete horas en el aeropuerto el Edén por mantenimiento de la aeronave.

El abogado Andrés Garzón que defiende los intereses de la ex alcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia imputada por varios delitos por el presunto detrimento patrimonial de 20 mil millones de pesos de la valorización, reitero que la fiscalía no pudo demostrar con pruebas la participación de la ex mandataria en todo lo denunciando y que es optimista en cuanto la decisión que mañana tome la juez sobre la medida de aseguramiento.

Tres homicidios se presentaron el fin de semana en los municipios de Filandia, Armenia y Montenegro en el Quindío

El primer caso se registró en el barrio El Carmen de Montenegro donde fue asesinado John Faber Moncada Giraldo de 29 años de edad con arma de fuego, el segundo hecho se presentó en el sector de la Aldea Baja en Armenia donde con arma de fuego dieron muerte a John Anderson Chaparro Arango de 28 años de edad.

Mientras que en la vereda Buenavista del municipio de Filandia fue asesinado con arma de fuego Sebastián Arias de 23 años de edad, en los tres casos se desconocen móviles y autores.

A pesar de estos homicidios, el director de la regional 3 de la policía, general William Ruíz dijo que el homicidio está estable en los tres departamentos del eje cafetero y no se detendrán los operativos contra las bandas dedicadas al tráfico de estupefacientes que es el mayor generador de asesinatos en la región.

En los municipios de Córdoba y Armenia, la policía del Quindío en coordinación con la fiscalía capturaron a seis personas que hacían parte de la organización delincuencial denominada “Los raros” dedicada al tráfico de estupefacientes, los detenidos deberán responder los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de alucinógenos.

Dos condenas ejemplares se conocieron en las últimas horas contra integrantes de la banda criminal “La oficina” se trata Juan Carlos Alzate Ortiz, alias 'Caín', que fue condenado por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Armenia a 19 años de cárcel.

Así mismo el Juzgado Penal Especializado del Circuito condenó a 20 años de prisión a Diego Mejía alias 'Orejas' por los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y porte, tráfico y fabricación de estupefacientes.

En Armenia las autoridades aprovecharán la jornada nacional de vacunación que se inició el fin de semana para aplicar y reforzar la dosis contra el sarampión y así evitar la llegada de la enfermedad a esa región.

Hasta el 28 de abril se va a desarrollar esta iniciativa liderada por la Organización Mundial de la Salud y con la que se busca prevenir enfermedades como el Sarampión que tanto temor ha generado, así lo dijo el secretario de salud de Armenia Fernando Vivas quien dijo que se cuenta con la oferta suficiente para atender la población cuyabra durante estos días.

Desde la oficina de la planeación municipal de Armenia informaron que cuentan con todos los permisos de la CRQ para adelantar la tala de árboles ubicados en la carrera 19 entre calles novena y quinta Norte en la capital del Quindío, esto debido los posibles riesgos que causan a los habitantes que constantemente transitan por este sector, en especial estudiantes de los colegios aledaños.

En el país hay más de 190mil entidades sin ánimo de lucro que deben acreditarse ante la Dian para poder gozar del régimen tributario especial, el plazo vence el 30 de abril.

Concejales de Armenia hicieron fueron críticas al primer año de operaciones del Buró de convenciones, ya que el impacto en torno a la generación de empleo y la realización de eventos no va a acorde con lo anunciado por la alcaldía y la cámara de comercio.

Laura María González directora del Buró de convenciones defendió su gestión y dijo que los grandes resultados son a mediano y largo plazo, pero en el año de operaciones se realizaron 10 eventos en la región.

En una semana se iniciaría el programa de alimentación escolar en Armenia, esta información se conoce luego de que la procuraduría anunciará investigación por las demoras en este programa tanto en la alcaldía municipal como en la gobernación del Quindío.

La senadora del centro democrático Paloma Valencia desde el Quindío cuestiono el manejo del gobierno nacional en torno a la situación de narcotráfico y las farc.

El presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos designó a dos nuevos quindianos para que lo representen en el Consejo Superior de la Universidad del Quindío en este caso fue nombrado Alberto Montoya Fayad y en la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ fue designado el abogado Diego Felipe Urrea Vanegas.

Desde ya el Quindío se prepara para el primer ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa que se iniciará el 2 de mayo y se va a extender hasta el 15 de junio, hay 82.000 dosis disponibles en todo el país.

En Armenia hubo cata de carne de cerdo, con el propósito de incentivar el consumo de este alimento, el Fondo Nacional de la Porcicultura, Pork Colombia, dio a conocer que en el país el consumo de carne de cerdo es de 9.6 kilos por persona al año.

En deportes, el Club Cafeteros del Quindío perdió sus dos partidos ante Academia de la Montaña de Medellín en la copa nacional de baloncesto en el coliseo del café en Armenia, el quinteto quindiano depende de este equipo para poder clasificar a la semifinal.

En deportes, La selección de fútbol infantil del Quindío iniciará hoy su participación en la final del Campeonato Nacional Infantil de Fútbol enfrentando a Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, el partido se jugará a las 2 y 15 de la tarde, el equipo de niños del departamento enfrentará además a Antioquía y Caldas.

