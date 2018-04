Advierten aumento de tutelas contra hospital Naval de Cartagena

La Personería distrital de Cartagena denunció que van en aumento las quejas contra el Hospital Naval de Cartagena.

De acuerdo con los registros del Ministerio Público entre 2017 y lo corrido del presente año se han presentado 40 acciones de tutela contra la EPS, especialmente por demoras en la autorización de procedimientos médicos y la entrega de medicamentos.

Según Hernando Herrera, personero delegado para Derechos Humanos “a diario se presentan dos o tres personas solicitando el acompañamiento de La Personeríapara que se les invoque una acción de tutela contra el Hospital Naval porque no les dan los medicamentos recetados por los facultativos correspondientes”.

Uno de los casos atendidos por el Ministerio Público fue el de una madre, con tres hijos, cuyo único ingresodepende de la pensión de su difunto esposo quien fue diagnosticada con VIH.

La mujer narró en una tutela que la “infectologa del Hospital Naval de Cartagena me receta el medicamento Narunavir Etalonato de 800 mg tableta… de las cuales debo tomar una diaria por el término de 30 días. Por lo cual comparezco a la droguería Droservicios Ltda, que le presta el suministro de medicamentos a los usuarios de la Unidad Militar donde me señalan que no tienen el medicamento”.

Mediante este recurso la mujer solicitó que se le declararan vulnerados los derechos a la Vida, Salud,Seguridad Social e Integridad Física y se le suministraran los medicamentos y procedimientos que requería.

