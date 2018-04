“¡La piscina de Santa Marta es espectacular!”: Campeona mundial de Apnea

La marquista mundial Sofía Gómez Uribe quedó gratamente sorprendida por la calidad, la infraestructura y las aguas del complejo acuático “Vida”, escenario que construyó recientemente la administración del Alcalde Rafael Alejandro Martínez, para los Juegos Bolivarianos 2017.

La Ingeniera Civil, graduada en febrero de 2016 en la Universidad de Medellín es una jovencita que nació en Pereira pero que se considera antioqueña y samaria; su madre es nacida en esta capital y siempre recuerda las épocas de niñez, cuando venía a bañarse en El Rodadero, por ése entonces nunca se imaginaba que sus pulmones la llevarían a superar una marca mundial y a subirse en el número uno del podio universal.

“Esta piscina es espectacular, sus aguas su temperatura, me alegra mucho que se hayan superado todos los percances y que los samarios tengan este escenario tan bello para explotar este deporte y tengan muchos campeones. No me podía quedar por fuera y vine a estrenar piscina”, dijo la deportista.

En la primera jornada, a la apneista no le fue como quería según sus palabras, tuvo un impase con los jueces y no hubo el tiempo requerido para realizar su prueba. “Tuvimos un inconveniente en la apnea dinámica sin propulsores. Hicimos el reclamo correspondiente y la organización me permitirá repetir la prueba el domingo”, explico la deportista.

Sofía Gómez Uribe ya tiene un cupo en la selección Colombia que representará al país en Italia. Ya cumplió con las tres marcas requeridas por la Federación pero vino a Santa Marta a completar su preparación y de paso a visitar a su familia materna.

