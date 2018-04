Ríos Vivos celebró reparos de Eurocámara a Hidroituango

Tras conocer que 25 representantes del Parlamento Europeo solicitaron suspender el llenado del embalse Hidroituango, programado para el 1 de julio, el Movimiento Ríos Vivos aplaudió la intervención y ahora esperan que se fije una mesa de trabajo interinstitucional para que no se sigan vulnerando derechos fundamentales mientras se ejecuta el mega proyecto.

Isabel Zuleta coordinadora del Movimiento, reveló que fueron ellos los que llevaron el material hasta Europa para demostrar la manera en que se vulneraban los derechos de las comunidades que están en la zona de afectación de la hidroeléctrica.

“Para los afectados es de suma importancia que a nivel internacional se reconozca cómo el proyecto ha desconocido los derechos de los afectados, tanto el Gobierno como EPM, han ocultado la realidad del proyecto y es importante que a nivel internacional se empiece a conocer la verdad”, dijo la coordinadora.

Desde Ríos Vivos esperan que EPM acoja el llamado del Parlamento y suspenda el llenado del embalse para tener la posibilidad de buscar los cuerpos que se cree están sepultados en el lugar.

“La debida diligencia no se cumple con haber retirado 159 cuerpos porque ahí hay muchos cuerpos; la JEP apenas está empezando la guerrilla apenas va decir si hay fosas comunes en este lugar; solo para darle un ejemplo en los 91 cuerpos exhumados en Ituango solo fueron en el Aro y eso queda aguas abajo del sitio del embalse, pero no hay ni una exhumación aguas arriba, además no hay condiciones de seguridad en la zona de impacto del proyecto para la exhumación”, dijo Isabel.

Por último esperan que los bancos internacionales dejen de invertir recursos en proyectos que violan los derechos humanos, como, según Isabel, lo hace Hidroituango.

