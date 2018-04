Aumenta desplazamiento de victimas por conflicto en el Catatumbo

Atemorizados y con incertidumbre del futuro que puedan tener en la región norte del departamento, cientos de personas han abandonado sus lugares de residencia en las áreas rurales para desplazarse a lugares más seguros en donde no estén en riesgo de perder la vida por los enfrentamientos que está generando el narcotráfico.

La principal razón es la guerra armada que ha sido declarada entre el Ejército de Liberación Nacional ELN y la disidencia del Ejército Popular de Liberación EPL autodenominado “Los Pelusos”, los cuales se encuentran en disputas por el control de los cultivos ilícitos y el manejo del negocio de venta de coca en el Catatumbo.

Uno de los representantes de victimas en Cúcuta, le revelo a Caracol Radio que en una reciente visita al Catatumbo pudo evidenciar este desplazamiento masivo que en su mayoría estaba huyendo a la capital de Norte de Santander.

“Yo me desplace al Catatumbo para hacer una asesoría de la ley 1448 invitado por unas victimas al sector de La Esperanza que queda en frente de Angalia que queda pasando el río Catatumbo, y vi que el conflicto está más vivo que nunca por que los propietarios de las fincas están amenazados por los dos grupos y se han vuelto objetivo militar, el comercio está completamente cerrado, posteriormente me traslade a Filogringo y también se tiene esta misma situación, no hay transporte y este enfrentamiento entre el ELN y EPL afecta a toda la población y se están desplazando de sus viviendas” dijo el

Oficialmente la gobernación de Norte de Santander instaló ocho albergues, en donde se están refugiando más de cuatro mil personas que están huyendo de este conflicto armado que se mantiene en esta región.

