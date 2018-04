Niña fue herida por abanico de techo que se cayó en su colegio en Cartagena

Indignada se encuentra la familia de Mariangel Flórez, una pequeña de 8 años a la que un abanico de techo de la Institución Educativa Ciudadela 2000 le desfiguró el rostro.

El accidente ocurrió mientras la niña recibía sus clases, el aparato cayó intempestivamente dejándola herida. Fue trasladada al hospital de San Fernando, en donde suturaron su pómulo derecho con 20 puntos.

La abuela de la menor, Mariela Araújo, contó a Caracol Radio que la niña fue atendida con el seguro que el Estado entrega a los estudiantes, pero que los problemas iniciaron cuando la dieron de alta.

"Ella demoró unos días en la clínica, cuando la dan de alta, nos dicen que hagamos las gestiones con el mismo seguro para las medicinas, pero el rector del colegio no aparece, no lo conocemos", dijo la abuela.

La familia manifiesta estar sorprendida con lo que llamaron "indolencia" del distrito ante la situación de la menor. "Por aquí no ha venido nadie, ni el alcalde, ni el secretario de educación ni el rector. Solo la coordinadora del colegio ha estado pendiente y ha regalado que los 20.000 o los 10.000 pesos para las medicinas de la niña", señaló la abuela.

Según Mariela, se ha hecho difícil conseguir la medicación, y advirtió que en la clínica le dijeron que es el mismo colegio, o el distrito, quienes tienen que hacer la gestión para hacer valer el seguro y se entreguen las medicinas.

"Nosotros somos una familia muy pobre y con mucho esfuerzo hemos comprado algunas cosas que necesita pero no todas, nos preocupa porque son 20 puntos y tiene el huesito adentro roto, que si no se le pega, habría que hacerle una cirugía", dijo Mariela.

La familia reclamó la presencia del distrito, pues fue en un recinto educativo oficial en el que salió herida la niña. "Ese abanico se cae porque tienen a los colegios en mal estado, que respondan", exigió la abuela de la menor.

La familia también denunció que inescrupulosos están pidiendo dinero para la recuperación de Mariangel en el barrio San Fernando. "Nosotros no estamos pidiendo plata, la familia no se ha puesto en eso, así que no digan ahora que estamos abusando de la situación, esperamos varios días para decidir hacerlo público", dijo Mariela.

