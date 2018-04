Señalan de supuesta estafa al candidato a la alcaldía Andrés Betancourt

Un vídeo grabado por el empresario italiano Salvador Frieri, encendió las alarmas en la lucha por la alcaldía de la ciudad de Cartagena. Frieri, asegura en su video que "todo lo malo que han dicho del candidato Andrés Betancourt es cierto", y acto seguido lanza acusaciones por estafa, aduciendo que Betancourt no le ha pagado un dinero adeudado desde hace varios años.

"Yo le he interpuesto demandas civiles y demandas penales y no he logrado que el señor me pagara (sic)", asegura Frieri. Acto seguido, anunció que "le he enviado una documentación a mi abogado para embargarle la cuenta de la cuenta de la campaña", sostuvo el empresario.

De manera enérgica, invitó a Betancourt a una 'confrontación' entre el equipo jurídico de ambos, "para demostrar el fraude que él ha cometido, la estafa y la no voluntad de pago por tantos años en que no me ha pagado", dijo.

Frieri en el video mostró unos pagarés, presuntamente firmados por Andrés Betancourt, por un monto que asciende a los 200 millones de pesos. El empresario italiano también se dirigió a los cartageneros, de cara a la jornada electoral el próximo 6 de mayo.

"Creo que la ciudad no merece tener una persona que ha estafado en el privado, qué hará en lo público, por eso pido piénsenlo bien antes de ir a votar", señala el empresario italiano. El video rodó por redes sociales y ha provocado polémica en el círculo político cartagenero.

Responde Andrés Betancourt

Por su parte, el candidato Andrés Betancourt, desmintió las acusaciones en su contra y le exigió al empresario Frieri rectificación inmediata o "por el contrario procederé a denunciarlo ante la justicia por calumnia agravada".

Betancourt sostuvo que las demandas fueron falladas a su favor por la justicia hace 13 años, y añadió que "no tengo ningún proceso en lo privado o lo público, porque de ser así, no habría aspirado a ser alcalde de la ciudad de Cartagena".

