Más de cuatrocientos profesores en Boyacá no reciben pago desde 2017

Se trata de un proyecto de educación para adultos denominado ‘Programa de Educación de Jóvenes en Extraedad y Adultos Palabras Mayores’, contratado por la gobernación de Boyacá a la Fundación Servicios y Obras Sociales de Colombia SOS, la cual se encargó de contratar a centros de profesores en Boyacá para alfabetizar a miles de adultos mayores en todo el departamento.

Pese al deber cumplido por cuenta de los maestros, quienes fueron contratados por prestación de servicios, no reciben sus salarios. Algunos aseguran que les adeudan hasta 5 meses.

“Este es un verdadero drama. Estamos muy endeudados porque debido a la falta de pago hemos tenido que sacar prestamos hasta en la modalidad de gota a gota, para pagar nuestras necesidades, los colegios de os niños y demás. Estamos pagando muchos intereses, necesitamos que nos cumplan”. Señaló en caracol radio uno de los docentes, cuyo nombre guardara en reserva Escuche a los profesores.

Pero el drama trasciende además a los abuelos que quieren terminar su bachillerato, participando en el programa.

“No tuvimos oportunidades, nos parece un programa muy positivo, los profesores vienen a nuestras casas, caminan hasta las veredas y corregimientos para enseñarnos, pero si no les pagan, entonces vemos su dificultad para continuar. Le pedimos a los responsables de los pagos que los efectúen urgente, queremos seguir estudiando”, señaló uno de los alumnos.

Los contratistas culpan a la gobernación

Por su parte, Edgar Agudelo Carmona, director del programa en Boyacá, le endilgó la responsabilidad al gobierno de Boyacá.

“Nosotros ya cumplimos con la ejecución del contrato, el cual terminó el 31 de diciembre del 2017, y nosotros no le hemos pagado a nuestros facilitadores no porque no queramos, es porque desde la gobernación de Boyacá que es el garante de este proceso, no nos ha cancelado a la gobernación el total del segundo pago que debió haber hecho en el mes de agosto y lo hizo hasta el mes de diciembre”, sostuvo Agudelo.

Agregó que “nos quedaron debiendo un 5.6% de ese pago, eso equivale a una cifra por encima a los 300 millones de pesos, situación que nos tiene en apuros para pagarle a nuestra gente, la gobernación tiene toda la documentación requerida, si ellos nos pagan, les pagamos lo que debemos a los profesores”.

La gobernación responsabiliza a la Fundación SOS

Según la Secretaría de Educación, quien solamente se quiso pronunciar sobre este caso a través de un comunicado escrito, aseguró que “la Responsabilidad de los pagos al personal y facilitadores, recae única y exclusivamente en la Fundación SOS”.

Argumentaron que a diciembre de 2017, la Gobernación de Boyacá le había girado al operador más de 5.600 millones de pesos.

1. La ejecución del Contrato 1292 de 2017 finalizó el mes de diciembre y a la fecha está en proceso de liquidación, etapa en la que el contratista debe presentar los soportes que acrediten el cumplimiento de las diferentes obligaciones contractuales, entre las que se encuentra el pago a todos los facilitadores y personal contratado.



2. Con corte a diciembre de 2017 la Gobernación de Boyacá ha pagado a la Fundación la suma de $5.638.877.302, dineros con los que el contratista debía realizar los pagos de manera oportuna a su personal.

3. A la fecha en la Dirección de Contratación del Departamento de Boyacá se encuentra en trámite el procedimiento para determinar el posible incumplimiento por parte de la Fundación SOS, con ocasión del no pago de los honorarios a los facilitadores y personal administrativo, procedimiento al cual fue convocada la Previsora S.A. como aseguradora del contratista.

4. Es importante aclarar que el Contrato 1292 de 2017 estableció una CLAÚSULA DE INDEMNIDAD donde el contratista exonera a este ente Territorial por cualquier incumplimiento en las obligaciones laborales con el personal o con terceros que se vinculen para la ejecución del contrato.

Los docentes y sus familias siguen en la incertidumbre, mientras su estabilidad económica sigue amenazada por la falta del pago a su trabajo.

