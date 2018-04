En Antioquia, víctimas y victimarios del conflicto crean minimercados

Mediante la apertura de los “Minimarkets 2x3” en diferentes departamentos del país para las personas en proceso de reintegración y víctimas del conflicto armado, en Antioqueña tres familias fueron beneficiadas con esta iniciativa.

Los beneficiarios participaron este viernes en intercambio de experiencias de emprendimiento y reconciliación, con el apoyo de Fenalco, Antioquia, La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), y la Compañía Colombiana de Tabaco S.A (Coltabaco).

Durante el foro de reconciliación, efectuado en Medellín, beneficiarios, el sector público y privado, expusieron las lecciones aprendidas y los desafíos de este proyecto de emprendimiento productivo.

Según el director de la ARN, Andrés Felipe Stapper, con esta iniciativa, los beneficiarios tienen la oportunidad de generar ingresos sostenibles dentro de la legalidad, teniendo la posibilidad de reconciliarse con la comunidad a través de la oferta de productos y servicios.

“Esto se da a partir de la experiencia, conocimientos y aprendizajes previos de esta población, con lo que podemos generar un proceso de encadenamiento productivo, a partir de las habilidades, fortalecimiento y conocimiento que tengan del sector privado para llevar el proyecto a vías de la legalidad” manifestó el director de la ARN, Andrés Felipe Stapper.

El proyecto de emprendimiento ha permitido que muchas personas puedan cumplir sus sueños con oportunidades que cambian su vida.

Los beneficiarios

“Me han apoyado muy bien, gracias a Dios, me parece muy elegante que me hayan dado la oportunidad de administrar un minimarket, que me ha ayudado a mejorar mi calidad de vida. Mi familia también está muy contenta, porque ya me ven estabilidad de trabajo, puedo aportar económicamente en la casa, porque sinceramente todos nos la merecemos y necesitamos” manifestó José Hernández Martínez, beneficiario de “Minimarkets 2x3” en Antioquia.

Además, estas personas tienen un acompañamiento seguro de las empresas aliadas, que les permite la búsqueda de nuevas oportunidades de empleo, generando así, un beneficio en la economía antioqueña.

“Coltabaco hace un aporte económico desde el 2010, que se representa en la dotación de mercados que se entregan a personas que han dejado las armas, así como a las víctimas de la violencia, que buscan entregar capital semilla y que loso a través de la gestión de estos proyectos mejoren sus condiciones de vida y sus ingresos, y puedan efectivamente reintegrarse a la sociedad” explicó el gerente de asuntos corporativos de Coltabaco, Carlos Andrés Ortiz.

En Antioquia, los Minimarkets 2x3 están ubicados en el municipio de Bello, y en el barrio Laureles y Maruchenga de Medellín.

