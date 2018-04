Liberado dirigente comunal en Teorama

Nueve días en poder del Eln, estuvo, Jaider Santiago, presidente de la Junta de acción comunal de la vereda La Muralla en el municipio de Teorama.

El dirigente comunal fue interceptado el pasado 11 de abril en el sector conocido como Puente Rojo por hombres armados que se identificaron como integrantes del Ejército de Liberación Nacional, quienes se lo llevaron con rumbo desconocido.

“Me dice que está en su casa con su familia que está en muy buenas condiciones que recibió un muy buen trato de los captores… no hemos entrado en detalles del secuestro, no tenemos mayor información sobre los motivos por el cual fue retenido y sacado de su casa…” expresó el Personero de Teorama, Ever Pallares.

En lo corrido del mes de abril cuatro personas han sido secuestradas por el Eln en esta población del departamento. Los anteriores casos se relacionaron con un ex candidato a la Alcaldía de Teorama y dos jóvenes más a quienes el grupo guerrillero les impartió algunas recomendaciones.

Comentarios