Transportadores siguen con temor para desplazarse al Catatumbo

A pesar que se implementaron caravanas que fueron acompañadas por la fuerza pública, los conductores en la terminal de transportes de Cúcuta siguen sin reanudar sus actividades por el temor a ser atacados durante los recorridos con los pasajeros hasta la región del Catatumbo.

Esta incertidumbre es compartida por todos los integrantes de las empresas que a diario realizaban sus recorridos hasta la zona norte del departamento, por lo que se mantienen las pérdidas económicas en la principal terminal terrestre en la zona de frontera.

Luis Brian Torres Caballero gerente de la terminal de transportes de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio los conductores han indicado que prefieren esperar para poder reanudar sus labores.

“Gracias a la policía y el ejército hay un despliegue de tropas donde nos brindan la seguridad en las vías, pero tenemos el inconveniente con las empresas transportadoras porque se sienten intimidados todavía y los conductores tampoco quieren desplazarse al Catartumbo hasta que los grupos armados emitan un comunicado, nos manifiestan que no van a viajar hasta no conocer información, por esto tenemos represados a los pasajeros por que no se tiene la confianza que estos gerentes de las empresas requieren” dijo el gerente de la terminal.

Uno de los conductores le dijo a Caracol Radio que “esa caravana solo fue un recorrido para poder llevar alimentos y otros productos, pero nosotros vamos hasta el Catatumbo hasta cuatro veces al día y no podemos arriesgar nuestra vida y la de nuestros clientes, además en esta semana ya se han quemado varios vehículos y por eso preferimos quedarnos quietos hasta que se tenga un comunicado por parte de esos grupos”.

Las afectaciones económicas en la terminal según el gerente han aumentado y el monto estipulado ha subido a 15 millones de pesos diarios que se tienen al no tener tasa de uso estos vehículos.

