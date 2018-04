Gobierno comienza concertación con ambulantes en el centro de Cúcuta

Representantes de 75 vendedores ambulantes que fueron cobijados por un fallo judicial que les permite continuar con las ventas en la avenida 5 entre calles 11 y 12 del centro, se reunieron en las últimas horas con la alcaldía de Cúcuta para que la administración municipal cumpla con esta tutela que fue argumentada en el derecho al trabajo.

Durante el encuentro la secretaria de gobierno del municipio reitero la invitación a los vendedores para salir de la informalidad al estar disponibles varios locales comerciales en el centro comercial Las Mercedes, sin embargo los ambulantes indicaron que el sector donde está ubicado esta estructura no les favorece para sus ventas por lo que continuaran en las calles.

Oscar Guillermo Gerardino Astier secretario de gobierno y convivencia ciudadana de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que a los ambulantes se les pidió que no tuvieran ventas de perecederos para salvaguardar la salud pública de todas las personas que transitan por esta importante avenida.

“Esta fue la tercera convocatoria en donde se hicieron presentes los ambulantes, se dialogó y por parte de la alcaldía se les ofreció los locales disponibles para que pasen a la informalidad y dejen de invadir las calles, pero no aceptaron y vamos a analizar otras propuestas que ellos tienen para tomar una decisión, nos dijeron que serán reguladores del espacio público pero lo venimos escuchando hace mucho y no lo han cumplido, los cucuteños casi se tienen que arrojar a las calles por que no pueden caminar, tenemos que pensar en el bienestar general y que se tenga movilidad en el centro de la ciudad, fuimos muy concretos que no se va a permitir carretas con productos perecederos en el centro de la ciudad” dijo el secretario.

Esta tutela que fue interpuesta por Marleny Rodríguez Mora el 20 de diciembre de 2017 busco contrarrestar los operativos de recuperación del espacio público en el año anterior, la alcaldía después de darse la orden judicial apeló decisión que se entregó en primera instancia, sin embargo fue reiterado el mandato para que pudieran retornar estas personas al lugar por el que algunos han trabajado durante más de 15 años.

Comentarios