Cartagena tendrá Fiesta del Libro y la Lectura del 23 al 27 de abril

La Alcaldía de Cartagena y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) a través de la Red Distrital de Bibliotecas, invitan a toda la ciudadanía a vivir del 23 al 27 de abril, la Fiesta del Libro y la Lectura en el marco de la celebración del Día del Idioma.

La apertura se realizará el domingo 22 de abril a las 8:00 a. m. con la Donatón de Libros que tendrá lugar en la Biblioteca Pablo Neruda del barrio Chile. La agenda incluye diez talleres, cinco conversatorios y cuatro actividades culturales que entran a engrosar la programación de las 18 bibliotecas que conforman la Red Distrital.

El lunes 23 de abril, Día del Idioma, a las 9:00 a. m., los cartageneros de todas las edades podrán disfrutar del arte colombiano en la exposición “Descubriendo a Botero”, que tendrá lugar en la Biblioteca Encarnación Tovar de la Boquilla. De igual manera, a partir de las 3:00 p. m., en el Biblioparque San Francisco, se realizará el performance “Tendero de Refranes”.

Esta Fiesta del Libro y la Lectura, incluye una agenda para el 24 de abril con los siguientes eventos:

10:00 a.m. Universidad Los Libertadores - Conversatorio Leer en grupo: Clubes de lectura – Alejandro Salgado.

10:00 a.m. Biblioteca Tierra Baja – Conversatorio Club de Lectura en la Escuela – Jessica Meza.

2:00 p.m. Biblioteca José Vicente Mogollón (Manzanillo del Mar) Taller de Literatura y Música del Caribe: Los Hijos de Manzanillo del Mar – Vanessa Araujo.

3:00 p.m. Casa de la Cultura Estefanía Caicedo – Biblioteca El Caimán (La Puntilla) – Conversatorio Ilustración y Literatura.



El 25 de abril se llevarán a cabo los siguientes talleres:

9:00 a.m. Biblioteca de Bicentenario – Taller de Creación de Libro Ilustrado: 10 Pasos para crear un monstruo – Fabio Gallo.

10:00 a.m. Centro Cultural Las Pilanderas (Pozón) – Taller El Rincón Literario de Fanny Buitrago – Vanessa Araujo.

3:00 p.m. Biblioteca Juan de Dios Amador (Boston) – Taller Vejez y Memoria: El coronel no tiene quien le escriba – Laura Puello.

3:00 p.m. Biblioteca Pública De la Virgen y Turística (Fredonia) – Taller Cuentos en Kamishibai – Fabio Gallo.



El jueves 26 de abril la fiesta continúa:

8:00 a.m. Biblioteca Pública Balbino Carreazo (Pasacaballos) – Festival Literario Al Parque con Luis Carlos López y Jair Pacheco.

9:00 a.m. Biblioteca Pública de Pontezuela - Taller de Patrimonio Natural “El Libro Verde”.

2:00 p.m. Biblioteca Pública Juan Carlos Arango (Bayunca) – Taller Creación de Personajes, Títeres y Animismo – Fabio Gallo.

3:00 p.m. Biblioteca Comunitaria Tierra Baja - Taller Escritura Creativa y Pensamiento Crítico – Jesús Buelvas.

3:30 p.m. Biblioteca Pablo Neruda – Taller El Rincón Literario de Fanny Buitrago – Vanessa Araujo.



El viernes 27 de abril, llega el final de esta Fiesta llena de letras, imaginación, creatividad y diversión:

9:00 a.m. Biblioteca Pública Encarnación Tovar (La Boquilla) – Taller “El Bazar Literario”.

9:00 a.m. Biblioteca Jesús Aguilar Núñez (Punta Canoa) – Taller “Macondiando en la Biblioteca” – Vanessa Araujo.

5:00 p.m. Biblioteca Distrital Jorge Artel (El Socorro) – Recital y Conversatorio “Homenaje a Álvaro Cepeda Samudio.



La invitación es a disfrutar el mundo maravilloso que se esconde en las palabras y fortalece nuestro idioma. ¡Acércate a tu biblioteca más cercana y empieza a descubrir un mundo lleno de letras!

