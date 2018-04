Llega a Cartagena crucero "Seven Seas Mariner" considerado el más lujoso

El próximo sábado 21 de abril, el recién renovado ‘Seven Seas Mariner’, estará en la bella Cartagena de Indias, durante 8 horas. El barco zarpará de Miami el 18 de abril y en un recorrido de 18 noches, visitará los hermosos puertos caribeños de Cartagena, Colón, Puntarenas, San Juan del Sur, Puerto Quetzal, Acapulco, Mazatlán, Cabo San Lucas y San Diego, hasta desembarcar en San Francisco. El ‘Mariner’ ofrece nuevas experiencias culinarias y elegantes diseños en sus suites y en los espacios comunes.

Una nave con la elegancia de “Regent Seven Seas Cruises”

En la fase final del programa de renovación de toda su flota, en la que se invirtió más de 125 millones de dólares, la naviera Regent Seven Seas Cruises, reconocida por ofrecer la experiencia de lujo más completa en el mundo, completó su modernización con el Seven Seas Mariner, elevando la nave al nivel de elegancia establecido por el Seven Seas Explorer, considerado el barco más lujoso jamás construido.

