Sigue en espera, enterrar cableado electrico en Vía Perimetral Cartagena

El Concejo de Cartagena, pidió al Distrito que se aceleren los trámites y documentaciones correspondientes para otorgar las licencias de construcción a la empresa Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) que tiene como obligación enterrar el cableado en una zona de la Vía Perimetral.

El concejal, Rodrigo Reyes, citó al secretario de Planeación, Irving Pérez, a la secretaria de Infraestructura, Clara Calderón, y a representantes de ISA, para que dieran respuestas acerca de la gestión que ha hecho Planeación Distrital para cumplir con el compromiso de enterrar el cableado en la Vía Perimetral, así como conocer los avances, costos y gastos, actas de las mesas de trabajo, cronograma de actividades, plan de manejo ambiental y vehicular, y lo más importante: saber si se ha socializado con la comunidad el proyecto.

El secretario de Planeación, Irving Pérez, indicó que la entrega está pactada para este año, pero que falta una licencia ambiental por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y otra que debe otorgar la Dirección General Marítima (DIMAR) para continuar el proceso. “Quiero hacer claridad que el Distrito tiene un constante seguimiento a esta obra y que esperamos cumplir con la finalización de la misma en el mes de noviembre”, expresó el funcionario distrital.

Por su parte, el cabildante, Rodrigo Reyes Pereira, manifestó su informidad por la no presentación de ISA a la sesión, pero resaltó el envío de las respuestas al cuestionario formulado. “Es lamentable que ISA no haya podido asistir; queremos explicaciones sobre las invasiones que existen alrededor de las torres de energía y el riesgo latente que tienen estas familias que allí habitan”.

El presidente de la Corporación, Wilson Toncel, manifestó que ante todo es vital que: “se haga una buena socialización con la comunidad que estará afectada por la obra y que revisen con lupa los riesgos a los que están expuestos debido a la radiación de energía, lo que puede producir cáncer, entre otras enfermedades”.

La concejala Judith Díaz, se pronunció acerca del atraso en el otorgamiento de las licencias y dijo que no pueden existir retrasos, ya que la fecha para la entrega de estos documentos, que permitirán que el operador continúe las obras terminó el año pasado. “Hago un llamado a la ANLA y a Dimar para que por favor, le den celeridad al asunto y puedan responderle a tiempo a la comunidad”.



Escenarios Deportivos:

Durante la plenaria los concejales, afianzaron la importancia del debate que se tiene pendiente para ejercer control político sobre el IDER debido al mal estado en que se encuentran los escenarios deportivos.

“Es lamentable que estamos ad portas de los Juegos Nacionales 2019 y no he visto ni una sola acción del Distrito y el Ider en la adecuación de los escenarios deportivos para estas próximas justas. Es imprescindible este debate y esperamos que se realice los primeros días del mes de Junio. No podemos permitir que Cartagena quede en vergüenza nacional para esa fecha, luego de haber luchado tanto para ser la sede”, manifestó el concejal y presidente de la plenaria Wilson Toncel.

Se sumaron las voces de los concejales David Caballero, Rodrigo Reyes y Rafael Meza, quienes coincidieron en la importancia del debate sobre el deporte en la ciudad y le exigieron al Presidente que se respete dentro de las reuniones del comité organizador del evento un representante del Concejo para que sea vigilante de todo lo que se proponga y realice para los Juegos Nacionales 2019.

Comentarios