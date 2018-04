El próximo martes se define si Luz Piedad Valencia va a la cárcel o no

Vale decir que una de las argumentaciones más largas de las de las defensas, fue la hecha por el abogado de la ex alcaldesa de Armenia Luz Piedad Valencia Franco, Andrés Garzón, quien se limitó a cuestionar la actuación de la Fiscalía y a tratar de convencer a la juez del caso, que la ex mandataria no representa un peligro para la sociedad, toda vez que las supuestas amenazas en contra del alcalde Carlos Mario Álvarez, no son más que chismes que no se han verificado.

“Y para ello utilizan los siguientes elementos materiales: denuncia presentada por el actual alcalde, por el delito de amenaza formulada el 1 de febrero de 2018, en donde el señor alcalde actual, dice que: ‘yo quiero denunciar intimidaciones a través de terceros, quienes comentan que ella me va a hacer destituir y que hay antiguos funcionarios diciendo que ellos van a regresar a los cargos. El concejal Luis Fernando Lasprilla dice que se rumora que Valencia es socio de alias Macaco’". Versiones dañinas, porque para nadie es un secreto el enfrentamiento personal del señor Carlos Mario Álvarez con Luz Piedad Valencia, tal y como esto se dice son chismes, porque él alcalde dice que un tercero le dijo que un tercero le contó...”, dijo el abogado Andrés Garzón.

El abogado defensor de Luz Piedad Valencia, también pidió a la juez del caso tener en cuenta que la ex mandataria tiene una hija de 9 años, que actualmente está sin sus padres y que ante este panorama, lo ideal es que no haya medida privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

Finalmente el abogado de Luz Piedad Valencia mostró varias cartas enviadas por parte de fundaciones, organizaciones, entidades sin ánimo de lucro y personas con mensajes de respaldo a la ex alcaldesa, que según el profesional del derecho, demuestran que la ex alcaldesa no representa un peligro para la sociedad.

