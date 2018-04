Luz Piedad Valencia no es un peligro para la sociedad: abogado

El próximo martes 24 de abril la juez segunda penal con función de control de garantías de Armenia Olga Cáceres dará a conocer si envía o no a la cárcel a la ex alcaldesa de la ciudad Luz Piedad Valencia, su esposo y 4 de los cinco ex funcionarios imputados por el presunto detrimento patrimonial de 20.000 millones de pesos de valorización.

Fue lo que dijo la juez del caso Olga Cáceres, luego de escuchar los argumentos de los defensores de los implicados y las partes involucradas en este asunto... así entonces el martes 24 de abril se reanuda dicha audiencia a partir de las 8 de la mañana en la sala 1 del palacio de justicia que es en donde justamente se ha venido desarrollando ente proceso.

Vale decir que una de las argumentaciones más largas de las de las defensas, fue la hecha por el abogado de la ex alcaldesa de Armenia Luz Piedad Valencia Franco, Andrés Garzón, quien se limitó a cuestionar la actuación de la Fiscalía y a tratar de convencer a la juez del caso, que la ex mandataria no representa un peligro para la sociedad, toda vez que las supuestas amenazas en contra del alcalde Carlos Mario Álvarez, no son más que chismes que no se han verificado.

El abogado defensor de Luz Piedad Valencia, también pidió a la juez del caso tener en cuenta que la ex mandataria tiene una hija de 9 años, que actualmente está sin sus padres y que ante este panorama, lo ideal es que no haya medida privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

Finalmente el abogado de Luz Piedad Valencia mostró varias cartas enviadas por parte de fundaciones, organizaciones, entidades sin ánimo de lucro y personas con mensajes de respaldo a la ex alcaldesa, que según el profesional del derecho, demuestran que la ex alcaldesa no representa un peligro para la sociedad.

