Viernes 20 de abril, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

El próximo martes 24 de abril la juez segunda penal con función de control de garantías de Armenia Olga Cáceres dará a conocer si envía o no a la cárcel a la ex alcaldesa de la ciudad Luz Piedad Valencia, su esposo y 4 de los cinco ex funcionarios imputados por el presunto detrimento patrimonial de 20.000 millones de pesos de valorización...

Vale decir que una de las argumentaciones más largas de las de las defensas, fue la hecha por el abogado de la ex alcaldesa de Armenia Luz Piedad Valencia Franco, Andrés Garzón, quien se limitó a cuestionar la actuación de la Fiscalía y a tratar de convencer a la juez del caso, que la ex mandataria no representa un peligro para la sociedad, toda vez que las supuestas amenazas en contra del alcalde Carlos Mario Álvarez, no son más que chismes que no se han verificado...

El abogado defensor de Luz Piedad Valencia, también pidió a la juez del caso tener en cuenta que la ex mandataria tiene una hija de 9 años, que actualmente está sin sus padres y que ante este panorama, lo ideal es que no haya medida privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

Los abogados de los imputados por el escándalo de la valorización y el presunto detrimento patrimonial argumentaron ante la juez segunda municipal con función de control de garantías las razones por las cuales sus defendidos no deben ser privados de la libertad en la Cárcel como lo solicitó la fiscalía.

El abogado José Guillermo Gonzáles apoderado del señor Francisco Javier Valencia Salazar esposo de la ex mandataria señaló “la fiscalía en su intervención sin pruebas mencionó que mi defendido tendría vínculos con el señor alias “Macaco” una situación de intimidación sin pruebas y que pone en riesgo la vida de mi defendido, por eso solicitó a la fiscalía que al señor Francisco Javier Valencia sea incluido en un programa de protección de testigos”

La Policía en el eje cafetero reforzó la presencia en Caldas, Risaralda y Quindío para evitar el posible accionar de las disidencias de las farc.

Así lo dio a conocer el director de la regional de la policía, brigadier general William Ruiz manifestó que esa fue la orden del presidente Juan Manuel Santos en todo el territorio nacional y el triángulo del café no es la excepción, incluso también la ofensiva es contra el ELN.

En el Eje Cafetero hay 80.000 remisos sin definir su situación militar.

Precisamente el mayor Diego Calvo, de la oficina de reclutamiento en esta región dijo que se están haciendo jornadas especiales, como la que se programó para el 25 y 26 de abril en el distrito militar de Armenia, para que aquellas personas que no han definido su vida militar, lo puedan hacer sin problemas y acogiéndose a ciertos beneficios relacionados con la condonación de multas...

El 85% de las denuncias que se hacen de manera virtual ante la Fiscalía, son por el delito de hurto... a la fecha 110.000 colombianos se han valido de la aplicación A DENUNCIAR, para reportar ilícitos.

El ingeniero Luis Enrique Aguirre Rico, director de planeación y desarrollo de la Fiscalía General de la Nación, detalló que al año se reciben Un millón 300mil denuncias por hurto a personas, residencias y a comercio, sin embargo en un pequeño porcentaje también se está denunciando pornografía infantil, extorsión y delitos informáticos.

El funcionario nacional destacó que gracias a ADENNUNCAR se han iniciado 90mil noticias criminales, se han detectado 1.400 bandas delincuenciales y se han desarticulado 19.

La gobernación del Quindío entregó 59 motos que entraron a nutrir el parque automotor de la policía en el departamento...

Se trata de vehículos de última generación que servirán para facilitar la operatividad de la policía de infancia y adolescencia, el área de protección de la institución y las investigaciones en los municipios de Génova, Pijao, Buenavista, Circasia y Calarcá, para lo cual se hizo una inversión de 1.600 millones de pesos

En el Quindío, la policía incautó más de 30 kilos de clorhidrato de cocaína que eran transportados en un vehículo conducido por un hombre que se identificó como integrante de la Unidad Nacional de Protección.

El comandante de la Policía en el Quindío, coronel Luis Hernando Benavides dijo que la droga incautada está avaluada en 900.000 dólares y se investiga para determinar si iba a ser comercializada en Bogotá o iba a ser sacada del país.

Los alcaldes de los municipios de La Tebaida, Montenegro y Circasia conformaron un frente común ante el incremento de las tarifas de acueducto y alcantarillado a partir del mes de mayo para buscar otras alternativas que no sea a través de la factura.

Armenia tendrá 7.5 kilómetros más de bici- carril, Fue el anuncio hecho por la directora municipal de planeación Claudia Hincapié

Con respecto a las bicicletas que hace muchos meses entregó el ministerio de transporte, la funcionaria indicó que en Junio se estarán adjudicando a los estudiantes de la Universidad del Quindío y el Sena, pues si bien en noviembre del año pasado se firmó un convenio con la Uniquindío, el mismo no se hizo efectivo con la entrada en vigencia de la ley de garantías.

Según la autoridad ambiental del Quindío y con base en informes del Ideam en lo que va corrido del año los meses con mayor aumento de lluvias fueron enero y febrero, mientras que en marzo hubo una disminución, en lo que va de abril hay un aumento del 21% de precipitaciones.

La profesional especializada de la Subdirección de Gestión Ambiental de la CRQ Lina María Gallego recomendó a los ciudadanos revisar los techos de las casas para evitar inundaciones, no construir edificaciones cerca de las riberas de los ríos, no desviar ni taponar caños y desagües

893.000 millones de pesos en mercancía de contrabando ha incautado la DIAN en el país, en lo que va corrido del año...

Para eso se han realizado este año 16.180 aprensiones en los diferentes puertos colombianos y en las carreteras del país, así lo dijo el director de la Dian Santiago Rojas quien señaló que los textiles, las confecciones, el calzado y la gasolina son los productos que más utilizan los contrabandistas para su ilícito,

El gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio que es vicepresidente de la Federación Nacional de Departamentos, acudió junto con otros gobernadores del país al Congreso de la República para pedirles a los representantes a la Cámara y senadores no aprobar el proyecto de Ley que presentó el gobierno nacional para modificar el Órgano Colegiado de Administración y Decisión, OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación, CTeI.

En Armenia, se implementó en algunas rutas de buses de servicio público el sistema de pago con tarjeta de crédito lo que agilizará el transporte y mejorará la seguridad para el usuario y el conductor

El gerente de buses Armenia, Omar Aristizabal en diálogo con Caracol Radio explicó que inicialmente el sistema operara en las rutas 24, 25 y 31 pero la idea es ampliarlo a las demás rutas en la ciudad.

Con motivo del día de la tierra este domingo, se realizarán varias actividades en la región, en el parque El Bosque de Armenia se adelantará una jornada de amor por este importancia espacio natural de la ciudad, espere información en la emisión de noticias de las 845 de la mañana.

En deportes, La selección Quindío pre juvenil de fútbol empató 1-1 frente a Huila en el estadio Alpidio Mejía de La Tebaida en el Campeonato Nacional Pre juvenil de Fútbol y se clasificó a la semifinal del torneo.

