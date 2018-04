[Entrevista] Mi gobierno ha sido realmente austero: gobernador de Boyacá

El gobernador de Boyacá Carlos Amaya habló en Caracol Radio sobre la investigación adelantada por la contraloría de Boyacá, en la cual cuestionan un millonario gasto para amoblar su casa privada en Tunja, la misma que deben usar todos los gobernadores electos.

De acuerdo con la Contraloría, haberse gastado más de 40 millones de pesos en un mobiliario que al parecer costaba apenas 18 millones, es una presunta irregularidad que busca esclarecerse.

Según el documento de la investigación que adelanta la Contraloría de Boyacá, en un contrato firmado el 16 de marzo de 2016 por un valor total de $68.408.860, se percataron de la adquisición de “mesas, sillas, espejos, cortinas, camas, cubiertos, entre otros, que no contribuyen para nada con el funcionamiento de la Gobernación de Boyacá”.

Para el ente de control, el gasto para la compra de implementos de oficina y hogar sería de $22.880.816 más del costo real, situación que les lleva a sospechar de que el mobiliario adquirido sería para el “uso especial y lujosidades para satisfacer el interés particular y no el bienestar de la comunidad”.

Llamó la atención de la contraloría, el costo de un juego de cubiertos de acero inoxidable quirúrgico de 24 unidades, el cual fue cotizado a un precio de $250.000 pero que se pagó a $3.676.384. Lo que evidencia una diferencia de más de 3 millones de pesos.

Sin embargo, el gobernador Amaya le salió al paso a los señalamientos, y sostuvo que “todo lo hemos hecho de forma transparente, no tenemos nada que ocultar, y estoy dispuesto a estar atento a cualquier investigación que se adelante frente al gasto de mi gobierno, que ha sido el que menos gastos ha reportado en las historia de esta región. Hemos sido responsables con el manejo de este tipo de rubros, y no tenemos nada que esconder, no se obró de mala fe”, dijo el mandatario de los Boyacenses.

