Decisión de Ecuador es una sacudida a negociadores del ELN y Gobierno

Diferentes análisis se hacen a la decisión del Gobierno de Ecuador de dejar de ser garante en el proceso de paz que adelanta la guerrilla del ELN y el Gobierno de Colombia; los expertos coinciden en que esta situación obliga a las partes a definir de manera inmediata el rumbo de la negociación.

Carlos Arturo Velandia, exguerrillero del ELN, considera que no se deben levantar los diálogos, antes bien dar por terminado el quinto ciclo, el cual está agendado hasta el próximo 18 de mayo y es en el que se pactará el cese al fuego bilateral.

“Queda en manos de las dos partes evaluar y redefinir qué hacer en estas circunstancias toda vez que no se debe suspender el quinto ciclo que es del proveer el cese bilateral del fuego; en tiempo muy breve tendrán que hacer los ajustes para darle continuidad”, dijo el analista.

De acuerdo con el señor Velandia en caso de que Ecuador pida a las partes que se marchen del territorio y solo tendrían a Cuba, Chile o Colombia, como países en los que se podría reinstalar la mesa de conversaciones.

“Chile, Cuba o Colombia no hay más donde continuar, ahora hay pausa, no significa que el ciclo se debe interrumpir, no debe parar y por eso la pausa debe ser lo más breve posible; las dos partes deben ser flexibles para determinar para donde se van a continuar”, añadió.

Otra opinión es la del experto en temas de seguridad y convivencia, Jaime Fajardo Landaeta, que considera que la decisión del gobierno de Ecuador responde a los pocos resultados que han tenido estos diálogos y a la presión de la sociedad que sigue molesta por el asesinato de tres periodistas ecuatorianos a manos de disidencias de las Farc.

“Esto significa que el Gobierno ecuatoriano siente cansancio por ser anfitrión en un proceso en el que esperaban avances y a esto se suman los actos de las disidencias; en Ecuador no se entiende que mientras allá se avance en negociaciones con una guerrilla, en territorio colombiano otra guerrilla asesinado a sus compatriotas; le queda difícil al gobierno ecuatoriano mantener diálogos, la gente está perturbada, agresiva, están lesionados, se sienten mal”, dijo Fajardo Landaeta.

Ambos, Velandia y Landaeta coinciden en el secuestro y posterior homicidio de los tres periodistas ecuatorianos fue el detonante para que el país vecino dejara de ser garante.

