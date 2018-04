“En el Catatumbo si hay una crisis por violencia”: Gobernador

Molesto e indignado así se le vio l gobernador de Norte de Santander William Villamizar frente a las declaraciones hechas por el Ministro de la Defensa Luis Villegas y el Comandante del Ejército por las apreciaciones de la violencia que se vive en el Catatumbo.

“Tenemos más de cien mil personas sitiadas, la gente no puede salir de las casas, están resguardados, no tienen que comer, no pueden moverse por lo tanto si está pasando algo” dijo el mandatario departamental.

Pero fue mucho más allá al advertir que “lamentablemente no le está llegando la información precisa al gobierno nacional de lo que está sucediendo, hay que venir a Norte de Santander por parte del señor Ministro de la Defensa y de los comisionados para que observen directamente en el terreno y nos ayuden a resolver los problemas que tenemos en la región”.

El funcionario dijo que le preocupa la crisis humanitaria que se ha desatado en la zona por el grueso número de desplazados por la violencia en esa área.

