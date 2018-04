A congresistas no les importa la quiebra del transporte masivo: Peñalosa

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, anunció que la mayoría de los nuevos buses que llegarán a Transmilenio serán a gas y les respondió a los congresistas que le pidieron modificar la licitación para renovar los vehículos.

“Todos los sistemas de transporte masivo en Pereira, Barranquilla, en Cali tienen problemas financieros gravísimos. Ojalá los congresistas se preocuparan y se le canalizaran recursos para apoyar el transporte masivo”, dijo Peñalosa.

El mandatario de la capital del país agregó que a los congresistas “aparentemente no les preocupa el costo, ni que se quiebren y por eso no les preocupa que haya sistemas que cuestan mucho más. También me parece que están mal informados con relación a nuestra licitación”.

Sobre la incorporación de buses eléctricos a la nueva flota, el alcalde de Bogotá explicó que esa tecnología no se ha implementado en buses biarticulados y que al menos 900, de los 1.400 que se van a renovar, serán de biarticulados.

Comentarios