Ricardo Ramírez no firmó ni un solo documento que mostró la fiscal: abogado

Durante la audiencia, el abogado utilizó ayudas tecnológicas para mostrar los documentos que demuestran la inocencia de su defendido

En la sala de audiencia 1 del palacio de justicia de Armenia, los abogados de los imputados en el sonado escándalo de valorización sustentaron porque si o porque no estaban de acuerdo con la solicitud de medida de aseguramiento para sus defendidos.

El abogado de ex director del departamento jurídico de la alcaldía de Armenia, Ricardo Arturo Ramírez, el profesional del derecho Andrés Garzón no solo invitó a su defendido a que se sentará a su lado sino que utilizó ayudas tecnológicas para demostrar que su defendido no había firmado ninguno de los documentos que la fiscalía mostró como prueba.

El abogado señaló “no hay inferencia de autoría de los delitos que le imputaron a mi defendido todo es celebración indebida de contratos, contratos sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público y concierto para delinquir toda vez que en ninguno de los documentos, resoluciones, contratos y estudios previos aparece la firma ni el visto bueno del señor Ricardo Arturo Ramírez”

Y agregó “sobre la reuniones que según la fiscalía mi defendido habría participado con otros ex funcionarios para direccionar los contratos y demás, la fiscalía entrevistó varios testigos que claramente dicen que nunca vieron a mi defendido”

Por eso el abogado le solicitó a la juez que no le imponga la medida de aseguramiento carcelario ya que no representa un peligro para la sociedad y mucho menos obstruir a la justicia y además hizo una petición subsidiada en la que señala que se revise si las otras medidas como la privación domiciliaria se tenga en cuenta para su defendido.

Por su parte el abogado de los ex funcionarios de la Edua Aura María Zapata y Sebastián Congote manifestó que como sus defendidos se acogieron a los cargos y hay un acuerdo de la fiscalía solo le solicitó a la juez que analice si sus defendidos cumplen con los parámetros para esa medida o pueden seguir en el proceso en prisión domiciliaria.

Por su parte el abogado del ex secretario de infraestructura, Julio Cesar Escobar, el profesional del derecho Mario Fernández también aceptó la solicitud de la fiscalía al dar a conocer los preacuerdos que tiene con el ente acusador.

Hoy jueves a las 9 de la mañana en la sala de audiencias 1 del palacio de justicia continuará la diligencia judicial donde los abogados de la ex alcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia el ex subdirector jurídico Juan Sebastián Londoño y el esposo de la ex mandataria Francisco Javier Valencia darán a conocer porque aceptan o no la solicitud de medida de aseguramiento carcelario pedido por la fiscalía.

