Las noticias más importantes de Armenia y Quindío, jueves 19 de abril

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En video quedó grabado el enfrentamiento entre un motociclista y un agente de tránsito del Quindío, quien en medio de un procedimiento le sacó revólver al conductor.

Sobre el caso hablamos con el abogado experto en tema de movilidad John Jairo García quien explicó que aunque hay que determinar la legalidad del revólver y como se utilizó en el momento, es claro precisar que los agentes de tránsito si pueden utilizar armas, siempre y cuando las autoridades de la región lo permitan.

La directora del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, IDTQ, Gloria Mercedes Buitrago Salazar, rechazó los hechos de intolerancia que derivaron en agresiones verbales y físicas contra agentes de tránsito adscritos al Instituto que cumplían su labor de control y prevención de la seguridad vial en la entrada de la localidad.

Sobre la aparición de un arma de fuego durante el hecho de intolerancia, uno de los agentes implicados demostró la legalidad de dicha arma y el permiso especial para su porte expedido por la Octava Brigada.

La directora del IDTQ indicó que abrirá una indagación preliminar para determinar si existió omisión o extralimitación de funciones de los agentes durante el operativo o después.

Por su parte el procurador regional encargado del Quindío, Diego Trujillo dijo que para evitar estos casos es por eso que se firmó con todas la autoridades de tránsito un pacto que busca purgar a estas entidades de los agentes de tránsito que se prestan para la corrupción

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En la sala de audiencia 1 del palacio de justicia de Armenia, los abogados de los imputados en el sonado escándalo de valorización sustentaron porque si o porque no estaban de acuerdo con la solicitud de medida de aseguramiento para sus defendidos.

El abogado de ex director del departamento jurídico de la alcaldía de Armenia, Ricardo Arturo Ramírez, el profesional del derecho Andrés Garzón utilizó ayudas tecnológicas para demostrar que su defendido no había firmado ninguno de los documentos que la fiscalía mostró como prueba para imputarlo y solicitar medida de aseguramiento carcelario

Hoy jueves a las 9 de la mañana en la sala de audiencias 1 del palacio de justicia continuará la diligencia judicial donde los abogados de la ex alcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia el ex subdirector jurídico Juan Sebastián Londoño y el esposo de la ex mandataria Francisco Javier Valencia darán a conocer porque aceptan o no la solicitud de medida de aseguramiento carcelario pedido por la fiscalía.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Procuraduría apoyó medida de aseguramiento carcelario para la ex alcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia, su esposo y cuatro ex funcionarios por el escándalo de la valorización

El procurador judicial Luis Arturo Salas argumento que los imputados representan un peligro para la sociedad y pueden obstruir la justicia, sin embargo hizo reparos a algunos detalles que presento la fiscalía que podría representar riesgo para la toma de la decisión

El representante del ministerio público manifestó explicó que “la fiscalía ha presentado hechos probables y no probados como la denuncia del alcalde de Armenia sobre amenazas cuando apenas están en etapa de investigación e indagación o que algunos de los imputados constriñen o amenazan a testigos sin tener las pruebas”

Durante la audiencia la juez segunda penal con función de garantías aceptó el poder que entregó el alcalde encargado de Armenia Augusto Gonzales Peralta al abogado Julio Segundo Caro Gómez como representante de las víctimas en este caso el municipio de Armenia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Consejo de Estado revocó la sentencia, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, en la que se ordenaba al ministerio de Hacienda y a la Registraduría Nacional del Estado Civil a realizar la consulta popular contra la mega minería en Córdoba

Además la sala de decisión declaró improcedente la tutela interpuesta por el alcalde Guillermo Andrés Valencia Henao, por medio de la cual buscaba conseguir los recursos, que fueron negados por el gobierno nacional para la jornada electoral.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el municipio de La Tebaida al sur del Quindío hoy habrá día sin carro y sin moto pedagógico es decir no se impondrán multas para quien circule en su vehículo por el Edén tropical del Quindío

La alcaldesa de la localidad Patricia Buitrago explicó que la idea es que los ciudadanos voluntariamente asistan a sus lugares de trabajo o estudio en medios alternativos como la bicicleta, los patines o caminando

A propósito del día de la bicicleta, en Armenia los gremios están cuestionando la implementación del bici-carril, que no ha tenido el impacto esperado.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Directivas de la universidad del Quindío intensifican los trabajos con las autoridades judiciales, para frenar el consumo y el expendio de drogas al interior del plantel educativo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Reformar los estatutos de EPQ es uno de los principales objetivos de la asamblea de la entidad que aún no culmina.

Fue lo que dijo el gobernador del Quindío Carlos Eduardo Osorio, quien señaló que lo que se busca es que haya unidad de criterios para evitar suspicacias, toda vez que hay aspectos que contradicen otros y la idea es que eso no ocurra.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Hoy la fiscalía general de la nación socializará en Armenia la campaña “A Denunciar” donde el ingeniero Luis Enrique Aguirre, Director Nacional de Planeación de la Fiscalía General de la Nación, dará a conocer esta plataforma que le facilita al usuario la posibilidad de denunciar desde la comodidad de su casa a través de su computador o cualquier dispositivo móvil.

Expertos en ingeniería sostienen que las obras de valorización deben construirse con o sin recursos del proceso como tal, así lo afirmó el director del programa de ingeniería de la universidad del Quindío, Carlos Arturo García.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La corporación autónoma regional del Quindío impuso doce sanciones preventivas en diferentes municipios por afectación del uso del suelo ambiental y vertimientos de aguas residuales

En el caso de Armenia fueron sancionadas la Constructora Márquez y Fajardo, Constructora Camú, Casamaestra y el Grupo Natura Constructora S.A.S.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El 2 de mayo 30mil estudiantes en Armenia comenzaría nuevamente a recibir los almuerzos y refrigerios que hacen parte del programa de alimentación escolar.

La MOE rechazó los actos que obligaron a la cancelación del debate presidencial Eje Cafetero en Manizales y llamó a los ciudadanos a respetar la diferencia...

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, Cafeteros del Quindío jugará hoy jueves y mañana viernes los dos partidos de local en la copa nacional de baloncesto enfrentando a Academia de la Montaña de Medellín, los partidos se jugarán a las 8 de la noche en el coliseo del café de Armenia con entrada gratuita.

En deportes, el Deportes Quindío empato 1 a 1 frente a Tigres en partido que se disputó anoche en el estadio Centenario de Armenia por la décima fecha del torneo Águila de la B

Comentarios