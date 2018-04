Estudiante sindicado de extorsión pidió perdón a la UCO

El estudiante universitario Cristian Mateo Rivera Marín, involucrado en un presunto caso de extorsión a una docente y a varios de sus compañeros, ofreció disculpas a la Universidad Católica de Oriente por medio de una carta al rector de la Institución por los hechos ocurridos.

Este joven había sido capturado por miembros del Gaula y la Policía Antioquia el pasado 2 de abril, luego de que se determinara que al parecer era el responsable de intimidar a docentes y compañeros días atrás.

“Sé que pasaré muchos años de mi vida en la cárcel, asumiendo las consecuencias de mis reprochables y delictivos actos, pero sin pretender excusarme del craso error cometido, en contra del sosiego y la paz de docentes y estudiantes, y del prestigio de la Institución que me abrió sus puertas en el programa de psicología, las mismas que cerré; no por ambición de dinero, sino por la persistencia de un carácter débil, ante presiones, y amenazas que no supe sortear adecuadamente”, dijo en la misiva Cristian Mateo Rivera.

Al lamentar lo sucedido y mostrar arrepentimiento, advirtió que no habrá repetición.

“Soy consciente de que el daño que hice no hay forma de repararlo, pero si pueden tener la seguridad, en la sinceridad del arrepentimiento, que ahora expreso, como garantía de no repetición, frente a comportamientos que sólo me producen vergüenza y cargos de conciencia”, dijo.

Al recibir la carta, el rector de Universidad Católica de Oriente, Monseñor Darío Gómez Zuluaga, expresó: “Muchas gracias por este noble gesto de perdón a la Universidad. Eso habla de la grandeza de tu corazón y de los valores que aprendiste en tu familia. Deseo que puedas superar esta situación. Un abrazo en nombre de la UCO, la cual será siempre tu casa”.

