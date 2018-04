En un colegio de Medellín menor es acosado por llevar su pelo largo

Lina Restrepo es la mamá de un menor de 12 años que actualmente cursa el grado séptimo en el colegio, La Salle de Campoamor, de la ciudad de Medellín, cuenta la mujer que se llevó una desagradable sorpresa cuando fue convocada a una reunión en la que por más de una hora, seis docentes y una psicóloga, la trataron de persuadir para que le cortara el cabello a su hijo, que ni siquiera le llega a los hombros.

Este hecho causó gran indignación en la mujer pues no entiende cómo es posible que en pleno siglo XXI en un colegio se sienten varias personas a discutir alrededor del cabello de un estudiante.

Añade la señora Lina que a su hijo además los docentes a diario se le acercan y le hacen preguntas como: “¿cuándo se va cortar el cabello?”. Y esto, según la mamá, lo hacen de esta manera porque obligarlo no pueden, ya que no lo contempla el manual de convivencia.

Inclusive, cuenta Lina, los docentes han advertido una supuesta actitud desafiante en el estudiante porque cuando ha sido consultado por el largo de su cabello responde diciendo: “Remítase a mi abogada”, refiriéndose a su mamá.

Con el fin de frenar el acoso y de que el estudiante no vea afectada su continuidad en la institución, en este caso será radicada una tutela exigiendo que se respete el libre desarrollo de la personalidad.

Sin embargo y pese a que la situación no ha pasado a mayores, el niño está confundido, no comprende que su mamá, que es autoridad, le permita tener el cabello largo y sus profesores, también autoridad, le prohíban hacerlo.

“Él está confundido, el niño entra en conflicto de qué hacer y se pregunta por qué les molesta su cabello, está seguro de que quiere su pelo largo. A mí como mamá me sorprende y no de forma grata que esto esté pasando, porque yo soy graduada de ese colegio y nunca vi represión por temas como el cabello largo y me sorprende que tantos años después se haya dado el retroceso y se pretenda imponer uniformidad por temor a la diferencia, eso me asombra y me sorprende que se hagan esta clases de reunión hablar más de una hora sobre el pelo de un niño”, contó a Caracol Radio la señora Lina.

