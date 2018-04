Club de los abuelos será abierto después de ocho años sin funcionar

Después de una larga espera por parte de más de 300 asociaciones ubicadas en la ciudadela de Juan Atalaya, la administración municipal ha anunciado que será puesto en funcionamiento el club del adulto mayor con el cual se espera poder suplir las necesidades para este sector poblacional al norte de la ciudad.

Esta estructura que nunca ha sido inaugurada y fue construida durante la administración de la ex alcaldesa María Eugenia Riascos Rodríguez, presentó fallas en varios de los espacios construidos como la piscina y el quiosco, por lo que representaba un riesgo para las personas que ingresaran a este lugar.

Óscar Enrique Sandoval Blanco director de la secretaria de bienestar social de la alcaldía de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que se han destinado los recursos necesarios para poder adecuar las instalaciones y colocarlo en servicio de la comunidad de adultos mayores que podría ascender a un promedio de 14 mil.

“Hemos tenido la disposición para poder hacer una adecuación final y que se coloque en operación, esperamos que para mediados del mes de mayo este club del adulto mayor este completamente terminado y cuenta con varios espacios deportivos que van a ser utilizados por las diferentes asociaciones, va a ser el principal punto de encuentro y ya estamos organizando de la mano del IMRD una agenda importante para poder llevarles tardes lúdicas y recreativas a nuestros adultos mayores. La ultima inversión que el alcalde dispuso con 280 millones para poderlo adecuar” dijo el secretario.

Sandoval Blanco afirmó que no conoce el estado actual de los procesos administrativos y judiciales que podrían estar en curso por este proyecto, y que lo que se busca es poder beneficiar a la comunidad con esta puesta en marcha del club.

Otros funcionarios de la anterior alcaldía habían afirmado que los problemas con estas fallas se generaron en el terreno al tener una falla geológica. La personería municipal de igual forma había establecido una investigación a la ex alcaldesa María Eugenia Riascos Rodríguez y su secretario de bienestar social Jorge Enrique Acevedo Peñaloza quien fue candidato a la cámara de representantes. De igual forma este mismo proceso investigativo se adelantó contra el ex alcalde Donamaris Ramírez Paris Lobo y su secretaria de bienestar Taiz Del Pilar Ortega Torres por omisión pero hasta el momento no se conoce una respuesta del ente de control.

